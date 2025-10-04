Sono attese oltre 100mila persone per la manifestazione nazionale di oggi, sabato 4 ottobre. Partenza da piazzale Ostiense alle 14.30 e arrivo a San Giovanni. Chiusure al traffico fino alle 19, deviazioni per trenta linee di bus e imponente piano di sicurezza disposto da questura e Viminale.

La Redazione

Il giorno dopo lo sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla e gli oltre 100 cortei in tutta Italia con oltre 2 milioni di persone in piazza, Roma si prepara a una nuova giornata intensa: oggi, sabato 4 ottobre, è il giorno del corteo nazionale a cui aderiscono molte associazioni, sindacati e collettivi studenteschi. L’appuntamento è per le le 14.30 a piazzale Ostiense, con arrivo previsto in piazza San Giovanni dopo le 18.

Il percorso del corteo

Da piazzale Ostiense, le tappe sono viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino e piazza di Porta Capena. Poi via di San Gregorio e via Celio Vibenna, fino a piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana fino a piazza San Giovanni in Laterano. Le strade interessate resteranno chiuse al traffico, almeno fino alle 19.00.