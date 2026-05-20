Mentre Belgio, Canada, Francia, Italia, Olanda e Spagna hanno convocato gli ambasciatori israeliani, il premier spagnolo ha annunciato: “Chiederemo all’Ue di sanzionare Ben Gvir. È inaccettabile l’umiliazione dei membri della Flotilla”.

Di Marta Foresi

Le immagini che mostrano gli attivisti della Flotilla arrestati illegalmente da Israele in acque internazionali e poi derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo, hanno fatto il giro del mondo e raccolto la condanna di tutti i leader europei e di molti altri paesi.

Mentre Belgio, Canada, Francia, Italia, Olanda e Spagna hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani, il premier spagnolo Pedro Sànchez ha annunciato che chiederà all’Ue di sanzionare il ministro israeliano Itamar Ben Gvir dopo il video in cui deride i membri della Flotilla, tra cui 45 spagnoli. “A settembre ho annunciato il divieto di ingresso sul territorio nazionale di questo membro del governo israeliano. Ora proporremo a Bruxelles di elevare queste sanzioni su scala europea in maniera urgente”, ha scritto Sànchez su X definendo “inaccettabili” le immagini del video diffuso dal ministro. “Non tollereremo che nessuno maltratti i nostri cittadini”, ha aggiunto.

Il video di Ben Gvir

Il video pubblicato da Ben Gvir, ministro di estrema destra del governo israeliano, mostra gli attivisti della Flottilla legati e trascinati nel porto israeliano di Ashdod. Mentre viene trasmessa dagli altoparlanti ‘Hatikva’, l’inno israeliano, si vedono agenti di polizia mascherati che spingono a terra gli attivisti, costringendoli a mettersi a quattro zampe e trascinandoli sul pavimento. Gli attivisti sono allineati all’interno di un magazzino, costretti a inginocchiarsi con la faccia a terra e le mani legate dietro la schiena con delle fascette. Un’attivista che ha gridato “Free Palestine” è stata sbattuta a terra da un poliziotto.