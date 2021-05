Perché è riesplosa la guerra tra Gaza e Israele

Nella notte, l’esercito israeliano ha attaccato Gaza con aviazione e carri armati, tra famiglie palestinesi in fuga dal nord. Dietro l’ultima guerra, appena iniziata, c’è il dramma di Sheikh Jarrah e degli altri quartiere-rifugio dei palestinesi, sfrattati dalle potenti organizzazioni dei coloni israeliani.

Non c’è pace tra israeliani e palestinesi. Fino a ieri, il risultato dell’ultima guerra, scoppiata da pochi giorni tra Israele e le milizie di Hamas e del Jihad Islamico che operano nella Striscia di Gaza, era di 65 palestinesi uccisi a Gaza (di cui 14 bambini e 5 donne, e più di 400 persone ferite) e sei vittime israeliane. Il bilancio però è destinato ad aumentare, dopo l’attacco via terra aperto nella notte dall’esercito israeliano, con aviazione e carri armati. Si tratta dei bombardamenti più duri contro la Striscia dall’Operazione Margine Protettivo del 2014. L’attacco è avvenuto in contemporanea al Nord e al Sud della Striscia. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Hamas pagherà un prezzo alto per i lanci di missili dei giorni scorsi contro Tel Aviv e Gerusalemme. Finora però il prezzo lo stanno pagando i civili: famiglie palestinesi in fuga, da ieri sera, scappano dal Nord dell’enclave, da quello che è stato definito come un vero e proprio diluvio di fuoco.



this is gaza right now. israel is committing a genocide with airstrikes and ground invasions. 109 are dead of which 28 are children. this isn’t something you can be neutral on. may Allah SWT protect our brothers and sisters in palestine.#Gaza_Under_Attack #GazaUnderAttackk pic.twitter.com/8SjrJrqgqk — zainab⁷ (@joonsgenre) May 13, 2021

a literal genocide is happening right infront of our eyes… idc if ur platform is small or big, KEEP SPEAKING UP !!#GazzaUnderAttack #GazaUnderAttackk #IsraelTerrorist #SavePalestinians pic.twitter.com/7xiHA9Bxhr — ً jaykay💤 | 🧈 21.05 ( limit ) (@DIORJJK97) May 14, 2021

Da quando sono iniziate le ostilità fra Hamas e Israele, sono circa 1.600 i razzi lanciati da Gaza in direzione delle città israeliane.

Perché è riesplosa la guerra tra Gaza e Israele

La miccia che ha contribuito a far esplodere la rabbia palestinese si chiama Sheikh Jarrah, ultimo tassello di un conflitto che si trascina da decenni e che nessun leader è riuscito a risolvere. Il quartiere della parte Est di Gerusalemme è il cuore della ennesima crisi fra popolazione araba e amministrazione israeliana. Qui, agli inizi del 1900, si trasferirono alcune ricche famiglie palestinesi e 28 famiglie si stabilirono nel 1956, quando Gerusalemme Est era amministrata dal Regno hascemita di Giordania che governava la Cisgiordania. In quell’anno, Amman costruì le case per queste 28 famiglie palestinesi attraverso l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa. Con la guerra del 1967, Israele conquistò Gerusalemme Est e i coloni israeliani rivendicarono la proprietà della terra di Sheikh Jarrah. In questi anni, le cause legali per sfrattare i palestinesi dal quartiere sono state sempre vinte dalle potenti organizzazioni dei coloni, con ordini di rimozione per consentire ai coloni di prendere in consegna le loro case. La scorsa settimana, però, il governo giordano ha ratificato 14 accordi degli anni’60 con le famiglie palestinesi, difendendo di fatto la loro posizione contro i tribunali israeliani.

La validità delle sentenze dei tribunali israeliani è contestata dalle organizzazioni umanitarie, come quella israeliana “Peace Now”, secondo la quale lo sfollamento delle famiglie palestinesi vìola i fondamenti del diritto internazionale umanitario. Anche l’Onu ha condannato – seppur con toni molto vaghi – “tutte le attività di insediamento, sfratti e demolizioni, illegali secondo il diritto internazionale”.

Quanto sta succedendo in questi giorni è dunque figlio di mesi di provocazioni della destra israeliana al governo contro i palestinesi. Gli sfratti di Sheikh Jarrah, infatti, rientrano in una grande strategia di insediamento da parte degli israeliani, chiamata “Bacino Sacro”. Il piano prevede la rimozione delle case palestinesi nella zona, con la sostituzione di unità abitative per i coloni e di parchi ispirati a luoghi biblici intorno alla Città Vecchia di Gerusalemme. Una delle ultime sentenze è dello scorso novembre, quanso un tribunale israeliano ha ratificato lo sfratto di 87 palestinesi dalla zona di Batan al-Hawa nel quartiere arabo di Silwan.