“Basta vite precarie”: il corteo del M5s a Roma ha portato in piazza i temi del lavoro, precarietà, diritti, pace. Erano presenti anche Elly Schlein e Nicola Fratoianni.

In testa al corteo che sabato ha attraversato il centro di Roma, lo striscione lungo più di dieci metri recava la scritta “Basta vite precarie“, slogan della manifestazione che il Movimento 5 Stelle ha indetto contro il governo Meloni. “Una piazza piena, piena risposta al di là delle aspettative. È veramente una bella piazza, hanno risposto in tantissimi all’appello, a un libero appello, a un libero invito”, ha commentato Giuseppe Conte. “Il M5s è in piazza per far sentire la nostra voce a questo governo che favorisce il precariato e dimentica i bisogni e le necessità dei lavoratori. Oggi è una giornata di sole, di caldo, la gente poteva andare al mare e invece sono venuti qui a manifestare tutta l’insoddisfazione, tutto il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare. Questa – ha aggiunto Conte – non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del Paese”.

Secondo gli organizzatori, al corteo hanno preso parte tra le 15 e 20 mila persone, con gli ultimi pullman arrivati in ritardo direttamente a largo Corrado, la piazza di chiusura.

Foto: dalla pagina Facebook di Giuseppe Conte

Il presidente del M5s ha criticato il governo anche sull’autonomia differenziata: “È scellerata e non permetteremo che il governo paghi dazio alla Lega”. Spazio anche alle polemiche sull’abuso d’ufficio: “Non vi fate ingannare dal dibattito, lo abbiamo modificato noi nel 2020 per dare la giusta certezza a sindaci e amministratori pubblici. Oggi l’abolizione di quel reato significa solo che vuoi rendere legittime le raccomandazioni nei concorsi e nelle assunzioni anche nel pubblico, e chi viene favorito? Gli amici e i soliti ricchi e potenti”, ha ribadito Conte.

Dure le critiche all’esecutivo anche sui temi ambientali: “Questo governo da quando si è insediato ha subito cambiato faccia, sono tornati alle trivelle, al carbon fossile e hanno voltato le spalle alla transizione ecologica. Non lo permetteremo”.

E sul conflitto in Ucraina il leader del Movimento 5 stelle ha sottolineato: “Non faremo sconti sul negoziato di pace, unica via d’uscita dalla guerra”.

Conte ha parlato anche della morte di Silvio Berlusconi: “Abbiamo avuto una celebrazione a reti unificate. Hanno certificato che in 72 ore Berlusconi è stato citato ogni 4 minuti: un’orgia celebrativa e mi hanno attaccato perché non sono andato al funerale. Noi non siamo ipocriti – ha aggiunto – sappiamo distinguere il cordoglio ai familiari, ma non ci chiedete di confondere la nostra storia e i nostri valori con la parabola politica di Berlusconi. Noi rispettiamo tutti ma non è stato un campione di virtù pubbliche. Non bastano commentatori con in tasca master di adulazione a riscrivere la storia. La nostra parabola politica non può avere a fondamento chi ha contribuito al degrado dell’etica pubblica”.

A sorpresa è intervenuto sul palco anche Beppe Grillo che ha detto: “Cominciate a fare le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, sistemate i marciapiedi le aiuole, i tombini, senza dare nell’occhio“. Poi, lo sguardo all’indietro: “Vi ho presi piccolini e ora siete ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader! Siate leader di voi stessi“, ha detto Grillo.

Gli altri leader in piazza

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha deciso di partecipare alla manifestazione dopo un colloquio telefonico avvenuto nella serata di venerdì con Giuseppe Conte. Alla manifestazione ha partecipato anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Vogliamo unire le nostre battaglie dentro e fuori il Parlamento, perché ce n’è bisogno. Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe”, ha detto la segretaria del Pd Schlein al presidente del M5s.

Conte ha così risposto: “Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata. Apprezzo che sia venuta Elly Schlein, come Fratoianni e tante altre forze politiche sociali e civiche”.