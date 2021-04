Dal 26 aprile riaprono in zona gialla bar, ristoranti (anche a cena se all’aperto) e luoghi della cultura. Ma il coprifuoco alle 22 è inconciliabile con molte delle attività. E tante non potranno riaprire.



Il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno annunciato ieri in conferenza stampa la road map delle riaperture. Si tratta però di informazioni ancora piuttosto generiche, il decreto che definirà dettagli e modalità deve ancora essere approvato.

L’Italia da 176 giorni è in lockdown: uno dei più lunghi d’Europa e del mondo, con un coprifuoco alle 22 che molti Paesi (in Europa, Germania e Croazia) hanno preferito non adottare. Misure, quelle italiane, molto contestate anche alla luce dei risultati mediocri della lotta alla pandemia: ad oggi l’Italia è ancora tra i Paesi con il maggior numero giornaliero di contagi e morti.

Le riaperture, annunciate ieri da Draghi e Speranza, rischiano però di assumere il sapore di una farsa: il coprifuoco (confermato dalle 22 alle 5) difficilmente si concilia con spettacoli, concerti e attività di ristorazione che dovranno cessare poco dopo le 21. Così, molti imprenditori, luoghi della cultura e ristoratori potrebbero decidere di non aprire, poiché farlo rischierebbe di essere economicamente non sostenibile.



Le riaperture dal 26 aprile

• Da lunedì 26 aprile tornano le zone gialle, quelle con meno restrizioni, nelle regioni a rischio più basso. L’Italia sarà divisa quindi in regioni gialle, arancioni e rosse.

• Il coprifuoco è confermato dalle 22 alle 5.

• Dal 26 aprile le scuole di ogni ordine e grado riapriranno in presenza nelle zone gialle e arancioni, e in modalità mista (in parte a distanza) nelle zone rosse.

• Dal 26 aprile nelle regioni gialle, bar e ristoranti potranno aprire a pranzo e anche a cena, ma solo se all’aperto. Il testo chiarirà i punti ancora incerti.

• Gli spostamenti tra regioni saranno liberi dal 26 aprile tra quelle gialle, mentre per spostarsi tra regioni di colore diverso sarà introdotto un “pass” vaccinale a cui il governo sta lavorando, sul modello di quello studiato dall’Unione europea. L’ipotesi è che contenga l’indicazione del vaccino effettuato, di aver avuto il Covid ed essere guarito e potrebbe essere legato anche all’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento.

• Dal 26 aprile teatri, cinema e spettacoli saranno consentiti all’aperto. Al chiuso dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Il coprifuoco alle 22 implicherà però orari di inizio degli spettacoli, incompatibili con il lavoro della gran parte degli spettatori.



• Lo sport all’aperto è consentito dal 26 aprile, incluso il calcetto e gli sport da contatto.

• Dal 1 Maggio, riaprono al pubblico stadi e concerti fino a 1.000 persone.

• Il 15 maggio riaprono le spiagge e le piscine all’aperto.

• Dal 1 giugno ripartono le palestre.

• Dall’11 giugno, è confermata la presenza del pubblico nelle 4 partite di Euro 2020 in programma all’Olimpico di Roma. Il limite di tifosi che potranno assistere sarà di 17 mila persone (il 25% della capienza).

• Il 1 luglio potranno riprendere le fiere.

• In tutte le attività all’aperto, dovranno essere rispettati i protocolli di sicurezza, dalle mascherine al distanziamento fisico.

I colori delle regioni e il piano vaccini

Mentre l’indice Rt scende a 0.85, da lunedì 19 aprile la Campania diventa arancione e solo tre regioni restano rosse: Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. Tutte le altre sono arancioni. Circa metà del Paese ha numeri da zona gialla, che però fino a maggio è stata cancellata. Per gli esperti, tuttavia, gli ospedali sono ancora sotto pressione.

Quanto al piano vaccinale, in conferenza stampa il ministro Speranza ha confermato che tutti i vaccini sono efficaci e sicuri e “chi rifiuta Astrazeneca andrà in coda alla lista“. Il governo inoltre, ha dichiarato il ministro, punta a vaccinare l’80% degli italiani entro settembre.