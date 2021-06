È aperta fino al 20 luglio la call del Romaeuropa Festival per individuare due progetti teatrali e performativi inediti, elaborati da artiste ed artisti under30.

Torna, per il secondo anno, Powered by REf, il progetto del Romaeuropa Festival, promosso in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t. e 369 gradi, dedicato ad artiste ed artisti under30 che operano nel campo della ricerca teatrale e performativa. Il 20 luglio alle ore 18 è la deadline per l’invio della candidature. La call è una importante opportunità messa in campo dalla Fondazione Romaeuropa nell’ambito della sezione Anni Luce, dedicata alle giovani generazioni e curata da Maura Teofili, coordinatrice del progetto.

Powered by REf offre un percorso di sostegno e valorizzazione delle più giovani forze creative della scena italiana. Possono partecipare i nati fra il 1992 ed il 2001. Le artiste e gli artisti interessati potranno presentare un solo progetto ancora in via di sviluppo e saranno chiamati ad indicare le linee di crescita immaginate per il proprio lavoro. La call individuerà due progetti artistici emergenti di natura multidisciplinare e/o caratterizzati da una forte originalità nella ricerca dei formati, dei linguaggi o dei temi trattati. Ogni progetto selezionato avrà a disposizione un periodo di residenza retribuita di 15 giorni, un percorso di tutoraggio con un professionista, un accompagnamento generale ed artistico, un tutoraggio sul management e l’amministrazione e due dimostrazioni di lavoro nell’ambito del Romaeuropa Festival 2021.

Racconta Maura Teofili, curatrice della rassegna Anni Luce, racconta così la call: «La seconda edizione di Powered by REf raccoglie con rinnovata convinzione e molteplicità di strumenti il desiderio di creare un’occasione accessibile e trasversale per sostenere, fuori da logiche strettamente produttive, l’avvio e l’impulso di progettualità artistiche nelle nuove generazioni. Spostando l’attenzione dal risultato scenico compiuto, infatti, la call intende concentrarsi sulla messa a disposizione di tempo, professionalità ed occasioni di crescita che possano affiancare l’autonomo processo di creazione e allestimento di giovani artist_ Under 30. Oltre alle azioni di tutoraggio e incontro con professionisti del settore, già sperimentate nella prima edizione, la rete di partner che sostiene il progetto ha voluto credere con noi nelle sue potenzialità mettendo a disposizione maggiori risorse e nuove occasioni di sostegno che permetteranno ai processi artistici selezionati l’approfondimento delle proprie potenzialità e l’individuazione di possibili linee di sviluppo attraverso un tempo lento e dedicato».

Il progetto è sviluppato grazie alla collaborazione di numerose realtà radicate sul territorio, come Carrozzerie_n.o.t, 369gradi, ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, Spazio Rossellini, Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare Regione Lazio e Teatro Biblioteca Quarticciolo.

