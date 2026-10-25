Corteo gremito a Roma: blitz al Colosseo, idranti sulla folla e poi gli scontri, 200 persone portate in questura. In 10mila alla manifestazione spontanea di Milano. Tensioni anche a Torino e Bologna. Arrestato il creatore della pagina Instagram Movimento 17 ottobre: è Youssef Siher, un ricercatore e giornalista 30enne di Brescia.

Di Marta Foresi

Sabato in molte città italiane, le piazze sono tornate a riempirsi contro il riarmo, il carovita, la guerra, il genocidio palestinese e le politiche del governo Meloni. In nessuna città si sono verificati i disordini e i saccheggi dei negozi dei grandi brand che sono avvenuti lo scorso fine settimana a Milano. Ma tensioni e scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati soprattutto a Bologna e a Roma, dove gli agenti hanno cercato di disperdere i manifestanti con cariche, lacrimogeni e getti d’acqua sparati in maniera ravvicinata e violenta sui manifestanti con gli idranti.

A Roma, il corteo gremito ha attraversato le strade del centro e il Movimento 17 ottobre, che doveva indicare la piazza del proprio corteo alle 15.30, alla fine sui social non ha dato alcuna indicazione. Alcuni manifestanti sono entrati al Colosseo, forzando i tornelli, per un breve blitz simbolico: gli studenti hanno intonato cori contro il caro vita e le politiche belliciste del governo, poi uscire pochi minuti dopo. “Come si fa a vivere così e a mandare giù?”, hanno detto i manifestanti. Nella Capitale 200 persone sono state identificate in questura. Tensioni e cariche della polizia si sono verificate anche a Torino e Bologna. In 10mila hanno partecipato invece alla manifestazione spontanea e pacifica di Milano.

Sempre sabato è stato arrestato a Milano Youssef Siher, un giornalista e ricercatore 30enne di Brescia ritenuto l’amministratore della pagina Instagram e del gruppo Telegram del Movimento 17 ottobre. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo ha definito «la mente» del movimento e nel descriverlo ha detto che «ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca». È indagato per istigazione a delinquere aggravata.

I video della protesta a Roma