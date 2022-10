Pioggia di missili su Kiev, ma anche su Leopoli, Dnipro, Kharkiv. Finora, almeno 14 morti e 89 feriti: è la vendetta di Putin per l’esplosione sul ponte in Crimea.

Dalle 8:30 di lunedì (le 7:30 in Italia), a Kiev è tornato il terrore. La Russia ha bombardato un’area centrale della capitale ucraina, ma anche numerose altre città con decine di missili che hanno colpito obiettivi civili. Le bombe sono cadute anche su Leopoli, Dnipro, Kharkiv, con un bilancio di almeno 14 morti e 89 feriti. A Leopoli è stata colpita la rete elettrica e la città è rimasta al buio.

In totale, il generale dell’esercito ucraino, Valeriy Zaluzhny, ha parlato di 75 missili lanciati dai russi contro l’Ucraina, che sarebbe riuscita ad abbatterne 41 con il suo sistema di difesa aereo. Kiev non veniva bombardata da diversi mesi, dopo gli attacchi nelle prime settimane della guerra.

Il dittatore russo Vladimir Putin ha parlato esplicitamente dei bombardamenti come di una vendetta per l’esplosione che sabato 8 ottobre ha danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea. L’attacco al ponte ha rappresentato un colpo durissimo poiché veniva usato per il rifornimento dell’esercito russo impegnato nell’invasione del sud dell’Ucraina.

I bombardamenti di ieri sono stati anche la risposta di Putin alle tante sconfitte che la Russia ha collezionato nelle ultime settimane. L’Ucraina ha, infatti, riconquistato più di 1.170 kmq di territorio nella regione meridionale di Kherson da quando ha iniziato la controffensiva contro la Russia a fine agosto.

La risposta di Zelensky è arrivata via Telegram: «Vogliono spazzarci via dalla faccia della terra». Il presidente ucraino ha chiesto una «forte reazione» di G7 e comunità internazionale.

Il video della BBC

Un corrispondente di BBC News era in diretta da Kiev mentre è avvenuto il bombardamento. Nel video si sentono il rumore di avvicinamento dei missili e in seguito almeno un’esplosione, prima dell’interruzione del collegamento.

Several large explosions hear in the Ukrainian capital #Kyiv within the past hour. BBC Correspondent @hugobachega forced to take cover during a live broadcast: #UkraineRussianWar pic.twitter.com/fP0OE38KEX — Owen Clegg (@ojclegg) October 10, 2022

(Foto copertina: D. Leal/AFP/Getty Images)