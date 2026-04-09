Il cessate il fuoco promesso da Putin durerà dalle ore 16 dell’11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile. Già nel 2025 il presidente russo aveva fatto lo stesso. Kiev ha promesso che rispetterà l’accordo.

La Redazione

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino. “Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa, in vista dell’imminente festività ortodossa della Pasqua, viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell’11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026″, si legge nel comunicato. Il Cremlino ha inoltre sottolineato che la Russia si aspetta che l’Ucraina segua l’esempio di Mosca con un cessate il fuoco a Pasqua. “Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa”, si legge nella dichiarazione. Il presidente russo aveva già fatto lo stesso nel 2025.

Alle truppe russe è stato ordinato di cessare le ostilità in tutte le direzioni durante la tregua di Pasqua dell’11 e 12 aprile, ma di rimanere pronte a contrastare qualsiasi aggressione nemica.

In un’intervista trasmessa dal Gr1, il presidente ucraino Zelensky ha detto che sul cessate il fuoco, “gli Stati Uniti erano più concentrati sul Medio Oriente. Per questo i negoziati a tre con la Russia sono stati posticipati. Ma ripartiremo”.