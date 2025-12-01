Trento torna in testa all’indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori. Sul podio anche Bolzano e Udine. Nella top 10, Milano tra le teste di serie all’8° posto. Roma, in salita di 13 posizioni. Reggio Calabria si conferma ultima.

Di Marta Foresi

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua annuale indagine sulla qualità della vita. Per la trentaseiesima edizione, relativa al 2025, in testa c’è Trento, seguita da Bolzano e Udine. Poi c’è Bologna (quarta), Bergamo (quinta, vincitrice nel 2024), Treviso (sesta, con il record di posizioni risalite: +18), Verona (settima), Milano (ottava), Padova (nona, che ritorna tra le prime 10 dopo 30 anni di assenza) e Parma (decima). Firenze è stabile al 36esimo posto. Roma sale di 13 gradini rispetto all’edizione 2024 arrivando 46esima. Il Sud e le Isole rimangono indietro: Cagliari al 39esimo posto è la prima provincia meridionale per piazzamento e Reggio Calabria è l’ultima classificata.

Bene le città metropolitane

Le città metropolitane registrano un miglioramento diffuso rispetto all’edizione 2024: solo due su 14, Bari e Catania, calano di posizione rispetto all’indagine dell’anno scorso, mentre altre due (Firenze, 36esima, e Messina, 91esima) risultano stabili. La competitività di questi territori sul piano degli affari e del lavoro, ma anche l’attrattività su quello degli studi e dell’offerta culturale, contribuiscono dunque a mitigare la presenza di disuguaglianze. A guidare la risalita con un avanzamento di 13 posizioni è Roma, che si piazza 46esima, mentre Genova sale di 11 gradini arrivando al 43esimo posto. In miglioramento anche le già citate Bologna, che rimane tra le prime dieci ma a +5 sul 2024, e Milano (+4), che torna in top 10 piazzandosi all’8° posto. Torino sale di una posizione (57ª).

Le migliori province nei 6 parametri

Milano vince in Ricchezza e consumi e mantiene la sua leadership in Affari e Lavoro; Brescia mantiene la prima posizione in Ambiente e servizi; Bologna è leader in Demografia, salute e società; Oristano guida la classifica di Giustizia e sicurezza; Trieste si conferma la migliore per Cultura e tempo libero.

In foto: D. Zbroja – Unsplash