Migliorano i dati settimanali sul Covid in Italia: 6mila casi in meno negli ultimi 7 giorni. I dati di oggi 14 settembre: 4.021 contagi e 72 morti, il tasso di positività scende all’1,3% (ieri 2,3%). Calano ancora i ricoveri.



Per la prima volta dall’inizio dell’estate, calano tutti i dati sul Covid19 in Italia e finalmente anche il numero dei decessi inverte il trend. Da lunedì a domenica, i morti sono stati 404 , mentre tra il 30 agosto e il 5 settembre erano stati 422, il numero più alto di questa quarta ondata. I nuovi casi settimanali invece sono diminuiti di 6mila unità (39.511 rispetto a 45.134), così come diminuiscono i casi attualmente positivi (133.787 rispetto a 137.925). Anche negli ospedali calano i ricoveri, sia in area medica (-103) che nelle terapie intensive (261 nuovi ingressi questa settimana contro i 320 della precedente). Il miglioramento è dovuto anche alla campagna vaccinale che prosegue senza sosta, anche se preoccupa il dato degli over 50. Per il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta: «Gli over 50 non vaccinati rappresentano il vero tallone d’Achille della campagna vaccinale per l’autunno, perché sono le persone che rischiano di più di andare in ospedale, di occupare posti destinati ad altre patologie e di far cambiare la fascia di rischio di una Regione. Il problema è che la quota si muove pochissimo, al massimo 10mila persone a settimana».

Fino ad oggi, i cittadini italiani che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid sono oltre 39,9 milioni (73,91% della popolazione over 12).



I dati di Martedì 14 settembre

+ 4.021 nuovi casi

+ 72 decessi

+ 7.501 dimessi

– 3.564 attualmente positivi (122.340)

– 35 ricoverati con sintomi (4.165)

– 9 terapia intensiva (563)

– 3.520 isolamento domiciliare (117.621)

I contagi nelle Regioni



• Lombardia 876.965: +435 casi (ieri +220)

• Veneto 462.682: +427 casi (ieri +291)

• Campania 451.125: +301 casi (ieri +151)

• Emilia-Romagna 418.565: +314 casi (ieri +470)

• Lazio 379.617: +326 casi (ieri +271)

• Piemonte 375.610: +204 casi (ieri +87)

• Sicilia 290.013: +684 casi (ieri +618)

• Toscana 277.279: +279 casi (ieri +207)

• Puglia 266.269: +187 casi (ieri +88)

• Friuli-Venezia Giulia 112.472: +91 casi (ieri +37)

• Marche 112.470: +119 casi (ieri +16)

• Liguria 111.468: +98 casi (ieri +65)

• Calabria 81.192: +155 casi (ieri +125)

• Abruzzo 80.284: +87 casi (ieri +26)

• P. A. Bolzano 76.016: +71 casi (ieri +4)

• Sardegna 74.324: +68 casi (ieri +96)

• Umbria 62.908: +74 casi (ieri +7)

• P. A. Trento 47.926: +33 casi (ieri +15)

• Basilicata 29.552: +57 casi (ieri +6)

• Molise 14.413: +1 caso (ieri 0)

• Valle d’Aosta 14.413: +10 casi (ieri 0)

I decessi nelle Regioni

Lombardia 33.962: +6 decessi (ieri +3)

Veneto 11.728: +7 decessi (ieri +2)

Campania 7.841: +4 decessi (ieri +6)

Emilia-Romagna 13.411: +2 decessi (ieri +1)

Lazio 8.579: +5 decessi (ieri +3)

Piemonte 11.738: +5 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Sicilia 6.609: +24 decessi (ieri +8)

Toscana 7.069: +6 decessi (ieri +3)

Puglia 6.754: +4 decessi (ieri +3)

Friuli-Venezia Giulia 3.809: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Marche 3.058: +2 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Liguria 4.392: +1 decesso (ieri +1)

Calabria 1.357: nessun nuovo decesso (ieri +4)

Abruzzo 2.535: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

P. A. Bolzano 1.189: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Sardegna 1.614: +4 decessi (ieri +1)

Umbria 1.439: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

P. A. Trento 1.368: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Basilicata 607: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Molise 495: nessun nuovo decesso dal 28 agosto

Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 14 luglio





