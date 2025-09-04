Si inizia con le Marche e la Valle d’Aosta il 28 e 29 settembre. In Calabria si voterà il 5 e 6 ottobre, mentre in Toscana il 12 e 13 ottobre. In Campania, Puglia e Veneto la data non è ancora ufficiale, ma sarà entro metà novembre.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che le elezioni regionali dovranno svolgersi entro il 23 novembre, ma non ci sarà un unico election day: ogni regione avrà una propria data. In alcune regioni i candidati sono già stati definiti, mentre in altre le trattative politiche sono ancora in corso. Al voto in autunno andranno Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Marche al voto il 28 e 29 settembre

Nelle Marche si voterà domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025. Il centrodestra candida il presidente uscente Francesco Acquaroli (FdI), sostenuto da FdI, Lega, FI e liste civiche. Per il centrosinistra scende in campo Matteo Ricci (Pd), europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro, sostenuto da Pd, M5S, Iv, Azione, Avs e alcune liste civiche.

Valle d’Aosta al voto il 28 e 29 settembre

Anche in Valle d’Aosta si voterà il 28 e 29 settembre 2025. Regione a statuto speciale, qui i cittadini eleggono soltanto i consiglieri regionali. Sarà poi il Consiglio regionale, una volta insediato, a votare il presidente della Regione. Attualmente governa una maggioranza autonomista-progressista guidata da Renzo Testolin (Union Valdôtaine) con il sostegno del Pd e di altri movimenti locali. In vista del voto, al centro dell’area autonomista si lavora a un polo centrista e moderato che unisca Stella Alpina, Rassemblement Valdôtain, Pour l’Autonomie ed Evolvendo. Dopo il voto, i possibili scenari restano due: un’alleanza autonomista-moderata attorno all’Uv o una progressista con Uvp, Alpe e Pd. Parallelamente, Lega e FdI tenteranno di proporsi come alternativa nazionale.

Calabria al voto il 5 e 6 ottobre

In Calabria si voterà il 5 e 6 ottobre 2025. Per il centrosinistra correrà Pasquale Tridico, europarlamentare M5S ed ex presidente dell’Inps, sostenuto da M5S, Pd, Italia Viva e Avs. Azione resta fuori dalla coalizione. Il centrodestra schiera Roberto Occhiuto (FI), che si è dimesso a luglio dopo essere stato indagato in un’inchiesta per corruzione.

Toscana: elezioni il 12 e 13 ottobre

In Toscana si voterà il 12 e 13 ottobre. Il presidente uscente Eugenio Giani (Pd) cerca la riconferma, sostenuto da Pd, M5S, Avs e altre forze progressiste. L’obiettivo è allargare la coalizione a Iv, Azione, +Europa e a liste civiche. Nel centrodestra, ad oggi, il nome più quotato è Alessandro Tomasi (FdI), sindaco di Pistoia, ma non tutta la coalizione è d’accordo.

Regionali in Campania

In Campania la data non è ancora stata fissata, ma il voto dovrebbe svolgersi a metà novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca non potrà ricandidarsi per un terzo mandato. Il candidato del centrosinistra più quotato, al momento, è Roberto Fico (M5S), ex presidente della Camera, sostenuto da Conte e Schlein con il via libera di De Luca. Nel centrodestra il nome più accreditato è Edmondo Cirielli (FdI), viceministro degli Esteri, ma si discute anche su Mara Carfagna.

Le elezioni in Puglia

La data delle elezioni in Puglia non è stata ancora definita, ma dovrebbe cadere a metà novembre. Michele Emiliano (Pd), dopo due mandati, non potrà ricandidarsi. Il nome più probabile per il centrosinistra è Antonio Decaro (Pd), ex sindaco di Bari e oggi europarlamentare. Nel centrodestra non c’è ancora un candidato ufficiale: tra i possibili nomi circolano quelli di Francesco Paolo Sisto (FI), viceministro della Giustizia e del deputato Mauro D’Attis di Forza Italia.

Veneto: elezioni in autunno

In Veneto la data non è ancora stata fissata, ma anche qui il voto dovrebbe svolgersi a metà novembre. Dopo tre mandati, Luca Zaia (Lega) non sarà ricandidabile. Nel centrodestra, i contrasti – ancora molto accesi – sono tra Lega e Fratelli d’Italia, che rivendicano entrambi il diritto di indicare il candidato. Il centrosinistra schiera Giovanni Manildo (Pd), avvocato ed ex sindaco di Treviso, per tentare la riconquista di una regione storicamente guidata dal centrodestra.