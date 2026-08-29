La ribellione degli inviati di Report contro la Rai: dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci, gli inviati annunciano che lasceranno il programma se i vertici non faranno marcia indietro sulla nuova conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci: “È uno schiaffo alla meritocrazia”.

La Redazione

“Fanno bene a dimettersi perché quei nomi vanno bene per altre cose ma non per Report. È uno schiaffo alla meritocrazia, alla squadra di Report e a quello che ha saputo dimostrare in questi anni, alla sua storia, alla sua indipendenza”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci in merito alla possibilità che i giornalisti di Report si dimettano in massa in segno di protesta per la scelta dei nuovi conduttori della trasmissione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, scelti dai vertici Rai vicini al centrodestra per sostituire lo stesso Ranucci, rimosso dalla conduzione per la vicenda della bomba, per la quale è in carcere Salvatore Lavitola. “Credo che questo sia un progetto per chiudere Report e ci sono riusciti perfettamente, indipendentemente dalle mie responsabilità”. In solidarietà con Ranucci, Giulio Valesini e Bernardo Iovene hanno rifiutato il ruolo di capi autore.

Sigfrido Ranucci ha rifiutato le tre proposte per il suo futuro in Rai, con queste parole: “Non accetterò quello che ha proposto la Rai perché è un tornare indietro. Ringrazio il Tg3 e Rainews per l’asilo politico. Io non capisco perché se non sono adatto per Report, dovrei essere adatto per il Tg3 o Rainews. La terza alternativa era la sede di corrispondenza al Cairo. Non sanno evidentemente che io vivo sotto scorta anche da prima dell’attentato e al Cairo, all’estero, sarei senza scorta. Forse auspicano che potrei fare la fine di Regeni”.

La protesta delle opposizioni

La battaglia è già politica con il M5s in prima linea nella difesa del conduttore con Barbara Floridia che parla di ”un vero e proprio golpe”. E aggiunge: ”Non solo si fa fuori quello che fino a prova contraria resta una vittima, ma non c’è stato alcun reale coinvolgimento della redazione. L’Italia ripiomba nei tempi bui dell’editto bulgaro di Berlusconi con quello che possiamo definire Editto Meloni“.

Per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, “è evidente che la destra ha usato la vicenda dell’attentato per far demolire Report”. Per Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura della segreteria nazionale del Pd “era già tutto scritto”, perché a suo avviso “questa destra è insofferente al controllo del giornalismo”. Soddisfazione invece di Fratelli d’Italia: “Con la scelta di affidare la conduzione di Report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi auspica che la trasmissione Report torni finalmente a fare il suo vero mestiere, quello per cui tutti i cittadini pagano il canone, ovvero il giornalismo d’inchiesta”. Mentre Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega a proposito della sostituzione di Ranucci commenta su X: “Giusto così. Ora si faccia chiarezza”.