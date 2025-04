Sabato 5 aprile inaugura a Livorno “Indian Market”: lo street artist e pittore Edoardo Ettorre esporrà le sue opere nel mini market indiano in Via della Coroncina. Un progetto curato da Uovo alla Pop, in collaborazione con Antonella Sciarra di Alinea – Arts&Culture.

L’arte contemporanea incontra l’India, a Livorno. L’occasione è “Indian Market” e l’appuntamento è per sabato 5 aprile. “Indian Market” è un progetto decisamente originale e dal nome esotico, curato da Uovo alla Pop in collaborazione con Antonella Sciarra di Alinea – Arts&Culture. Lo street artist e pittore Edoardo Ettorre esporrà le sue opere in un mini market indiano in Via della Coroncina. La collezione, totalmente inedita, è ispirata al suo recente viaggio in India.

L’artista ha dichiarato: “Il contatto con una realtà come l’India è stato sicuramente impattante, con la sua esplosione di colori e l’eccessivo brulicare che la strada offre. Mumbai è un posto che non riposa; le persone non conoscono la fatica e i vari quartieri, così diversi fra loro, sono la testimonianza dell’immenso divario tra chi ha tutto e chi nulla. I mercati e le slum della città sono stati i luoghi che mi hanno regalato maggiori emozioni, posti in cui la povertà viene inesorabilmente schiacciata dalla ricchezza d’animo dei suoi abitanti. È stata proprio la loro gentilezza ed allegria a presentarmi, sotto una luce differente, ciò che noi occidentali comunemente chiamiamo felicità”.

In foto: due murales di Edoardo Ettorre in India

Con questo progetto Uovo alla Pop conferma la sua volontà di sperimentazione non convenzionale: esattamente come la street art porta l’arte per le vie e sulle facciate dei palazzi, così Indian Market intende portare la mostra non in galleria, ma negli spazi alternativi di un negozio di alimenti gestito da due uomini indiani del Kerala, lo stato a sud dell’India famoso per l’Ayurveda.

Il supermercato etnico è il punto di partenza di questo viaggio nel quale le identità si stratificano grazie a ricordi, sapori e lingue lontane che si intrecciano con la vita quotidiana della comunità locale. Questi negozi, al tempo stesso marginali e centrali, sono luoghi di transito in cui spesso si passa di fretta e distrattamente; Indian Market intende proprio ribaltare questa prospettiva, invitando il pubblico ad entrare per fermarsi, rivelando il quotidiano come un’esperienza extra-ordinaria.

In foto: Edoardo Ettorre e la sua opera dedicata a Caterina Martinelli, a Roma

Il progetto espositivo trasforma questo “non-luogo” in uno spazio di dialogo e rivelazione, grazie a un allestimento temporaneo in grado di creare una dimensione artistica. La vicinanza con il ristorante indiano di fronte, inoltre, consentirà di generare un’atmosfera nella quale vivere un frammento di India nel cuore di Livorno anche durante le settimane successive, nelle quali si alterneranno altri eventi.

L’India, in quanto Stato composito e sfaccettato, è da sempre luogo di incontro di lingue, etnie, culti e anche tradizioni culinarie: il vernissage vedrà infatti l’esposizione delle opere, un aperitivo tipico a base di samosa e pakoram e un set musicale tematico. Per tutto il mese di aprile, infine, sarà possibile visitare la mostra durante gli orari di apertura del negozio; i gestori si trasformeranno in galleristi che si prenderanno cura tanto delle opere quanto del market.

Opening

‘Indian Market’ – Solo show di Edoardo Ettorre

5 Aprile ore 18.30

Minimarket indiano

Via della Coroncina 24, Livorno

Dj set in market : Aimone Bonucci & Madame Tutù

edoardoettorre.com

uovoallapop.it