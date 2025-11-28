Dopo lo sciopero generale di venerdì, sabato sfila a Roma la manifestazione nazionale contro la legge di bilancio del governo e per Gaza. Il corteo parte alle 14 da Piazzale Ostiense e si conclude in piazza San Giovanni. In piazza anche Francesca Albanese e Greta Thunberg.

La Redazione

Sono due giorni di lotta: prima lo sciopero generale contro “la finanziaria di guerra” e poi il corteo nazionale per la Palestina. Venerdì la capitale è stata al centro della mobilitazione generale lanciata da Usb e da altre sigle sindacali di base, tra cui Cobas, Cub Sgb, Usi-Cit, Clap. Lo sciopero generale è stato proclamato contro “la finanziaria di guerra del Governo Meloni” per denunciare una “manovra che taglia diritti e servizi mentre aumenta le spese militari”.

Sabato, invece, le piazze dello sciopero si ritrovano a Roma per la Manifestazione Nazionale contro la guerra e il genocidio in Palestina, in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo palestinese. “Sarà una giornata di lotta contro il riarmo, per la fine di ogni complicità con Israele e contro il genocidio in corso a Gaza: l’Italia è tra i principali fornitori di armi allo Stato israeliano, mentre la strage continua” spiegano i promotori. Al corteo hanno annunciato la loro presenza Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, insieme agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui Greta Thunberg e Thiago Ávila.

Il corteo partirà alle 14 da Porta San Paolo/Piazzale Ostiense, attraverserà via della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana, per concludersi a Piazza San Giovanni.

