Sabato 19 novembre torna ‘Musei in Musica’: oltre 100 eventi e 35 mostre dalle 20 all’1. Al Museo di Roma in Trastevere, lo spettacolo ‘Le rêve‘ (Il Sogno) di FACE Magazine.it e la mostra fotografica di Riccardo Venturi. L’ingresso è libero.

Torna nella Capitale una delle manifestazioni più attese da cittadini e visitatori. Sabato 19 novembre, dalle 20 alle 2 (con ultimo ingresso all’1), Musei in Musica riempirà 50 spazi culturali di Roma, con oltre 100 eventi e 35 mostre. Il pubblico potrà visitare le collezioni permanenti, ammirare le mostre temporanee in corso e usufruire di un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo. L’ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card, mentre è di solo 1 € per tutti gli altri.

Anche quest’anno FACE Magazine.it partecipa alla lunga serata di ‘Musei in Musica’ con ‘Le rêve‘ (Il Sogno), uno spettacolo musicale tra nuovi suoni e light art, con Giacomo Falciani, producer e musicista reduce dalla Festa del Cinema di Roma 2022, il musicista Fulvio Valente (voce e chitarre), le installazioni visive del progetto ‘PRISMA’ di Kimey Neukén e Vanni di Lorenzo. Le tre repliche si svolgeranno alle 20.30, 22.00 e 23.30, con la durata di 25 minuti per ogni performance.

Nel corso della serata, sarà possibile visitare gratuitamente anche la mostra ospitata dal Museo del celebre fotografo Riccardo Venturi, “Stati d’infanzia – Viaggio nel paese che cresce”.

Le rêve (Il Sogno)

Musei in Musica 2022

Museo di Roma in Trastevere

Piazza di S. Egidio, Roma

Repliche: 20.30, 22.00 e 23.30

Ingresso: 1€

Ingresso libero (per chi ha la #MicCard)

Evento Fb: bit.ly/3tAY2dz