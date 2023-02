La seconda serata ospita Fedez che nel suo rap attacca la ministra Roccella e mostra la foto di Bignami vestito da Hitler. Il monologo di Pegah e Drusilla per l’Iran. Mengoni è in testa nella classifica provvisoria.

È stata una serata intensa anche la seconda di questa edizione 2023 del festival di Sanremo. Ospiti internazionali sono stati i i Black Eyed Peas. Il celebre gruppo ha proposto un medley dei successi più recenti senza tralasciare una hit del passato, come I Gotta Feeling e l’ultimo singolo Simply the Best. A chiudere la serata è stato il comico Angelo Duro che ha provocato l’Ariston con un testo sulle ipocrisie dei tradimenti, restando in mutande.

Il ciclone Fedez

A scaldare gli animi (e le polemiche) ci ha pensato Fedez che dal palco allestito a bordo della Costa Smeralda ha cantato la sua Problemi con tutti (Giuda), ma nella prima parte si è esibito in un freestyle in cui, tra gli altri, ha attaccato il Codacons e la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler», ha cantato il rapper, mostrando e poi strappando la foto del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. «Purtroppo l’aborto è un diritto: sì, ma non l’ho detto io, ma un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti. Perché a pestarne di merde sono un esperto: ciao Codacons, guarda come mi diverto».

Francesca Fagnani e il monologo sulle carceri

La co-presentatrice della seconda serata Francesca Fagnani ha proposto il suo monologo dedicato a ragazzi che stanno scontando la pena in un carcere minorile.

Morandi con Al Bano e Ranieri

Standing ovation per Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri che in mezzo al pubblico dell’Ariston hanno intonato i loro più grandi successi: Uno su mille, Se bruciasse la città, Perdere l’amore, Rose rosse, Felicità solo per citarne alcuni. Ranieri si è commosso e per Al Bano, che festeggia 80 anni, sono entrate ben 4 torte (una per ogni 20 anni).

Pegah e Drusilla per l’Iran

Sul palco di Sanremo, l’attivista Pegah, italiana di origini iraniane, ha portato un monolgo sulla situazione dell’Iran: «In Iran non avrei potuto parlare di diritti umani da un palcoscenico, sarei stata arrestata o forse uccisa. Per questo ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta sotto un regime di repressione». Drusilla Foer l’ha poi raggiunta sul palco e insieme hanno elencato tutto ciò che è proibito fare in Iran.

La classifica della seconda serata

1) Colapesce Dimartino con Splash

2) Madame con Il bene nel male

3) Tananai con Tango

4) Lazza con Cenere

5) Giorgia con Parole dette male

6) Rosa Chemical con Made in Italy

7) Paola e Chiara con Furore

8) Levante con Vivo

9) Articolo 31 con Un bel viaggio

10) Moda’ con Lasciami

11) LDA con Se poi domani

12) Will con Stupido

13) Shari con Egoista

14) Sethu con Cause perse

La classifica generale

Ecco la Prima Classifica Generale (provvisoria) di tutte le 28 canzoni al termine delle prime due serate, votate dalla sola Giuria della Stampa (Tv, Radio, Web):

1) Marco Mengoni con Due vite

2) Colapesce Dimartino con Splash

3) Madame con Il bene nel male

4) Tananai con Tango

5) Elodie con Due

6) Coma_Cose con L’addio

7) Lazza con Cenere

8) Giorgia con Parole dette male

9) Rosa Chemical con Made in Italy

10) Ultimo con Alba

11) Leo Gassmann con Terzo cuore

12) Mara Sattei con Duemilaminuti

13) Colla Zio con Non mi va

14) Paola e Chiara con Furore

15) Cugini Di Campagna con Lettera 22

16) Levante con Vivo

17) Mr. Rain con Supereroi

18) Articolo 31 con Un bel viaggio

19) Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

20) Ariete con Mare di guai

21) Moda’ con Lasciami

22) Gianmaria con Mostro

23) Olly con Polvere

24) LDA con Se poi domani

25) Will con Stupido

26) Anna Oxa con Sali (Canto dell’anima)

27) Shari con Egoista

28) Sethu con Cause perse

La prima puntata

Per la prima volta nella storia del festival, il Presidente della Repubblica ha assistito alla prima puntata di Sanremo. Per l’occasione, sul palco invece, è salito Roberto Benigni, con il suo monologo sulla Costituzione che ha commosso Mattarella quando l’attore ha ricordato che tra i padri costituenti c’era anche il padre Bernardo Mattarella.

Le lacrime di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha dimostrato, ancora una volta, che se è diventata una delle influencer più importanti del mondo è perché il suo lavoro lo sa fare davvero. All’Ariston ha unito alla perfezione i due campi in cui lavora: la moda e la comunicazione. Li ha fusi nei suoi abiti, creati da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior. Nei suoi interventi e nel suo lungo monologo ha portato i temi della vergogna, dell’odio, della lotta contro il sessismo.

Gli ascolti record

La prima puntata di Sanremo 2023 è stata vista da 10 milioni 757 mila con quasi 14 milioni nella prima parte e 6,3 milioni nella seconda. Lo share è stato del 62,4%, il più alto dal 1995.

Lo show non-sense Blanco

Senza dubbio è stato il momento peggiore della serata: Blanco, presentando il suo ultimo singolo (non in gara) “L’isola delle rose” ha iniziato a prendersela coi fiori dietro di sé e ha distrutto tutte le composizioni. Il teatro lo ha fischiato e lui si è difeso dicendo: “Non sentivo nulla, ma comunque mi sono divertito”. Oggi si è scusato.