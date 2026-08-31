Con i raid notturni dell’aviazione Usa contro postazioni missilistiche iraniane, torna a infiammarsi la guerra. Non accadeva dal luglio scorso. Dopo i raid americani sull’isola di Larak, l’Iran ha attaccato le basi americane in Giordania ed Emirati.

La Redazione

La guerra ricomincia. L’attacco statunitense contro due lanciatori iraniani sull’isola di Larak è il primo dal 29 luglio, quando gli Stati Uniti hanno risposto ad un tentativo di Teheran di colpire postazioni militari americane avvenuto il giorno precedente. L’Iran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato che “l’attacco statunitense è un’aggressione militare contro il nostro Paese e, naturalmente, qualsiasi attacco alla nostra integrità territoriale, a qualsiasi livello, riceverà una risposta decisa da parte delle forze armate iraniane. Gli stranieri devono essere allontanati da questa regione e devono imparare una lezione importante, in modo da non ripetere più aggressioni contro il nostro Paese”, ha aggiunto.

Intanto, “l’Iran ha intercettato una nave da carico e ha deferito il caso alle autorità giudiziarie, in seguito alla diffusione di immagini che la ritraevano mentre scaricava olio esausto in mare nello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato Esmaeil, vice responsabile del Dipartimento portuale e marittimo della provincia di Hormozgan.

Raid di Israele sul Libano

L’agenzia di stampa nazionale libanese Nna ha riferito che l’artiglieria israeliana ha iniziato a bombardare le località meridionali di Mansouri e Beit al-Sayyad durante la notte e nelle prime ore del mattino. L’agenzia ha aggiunto che gli attacchi dell’Idf sono proseguiti anche nelle prime ore di oggi.

Israele e Grecia, maxi accordo sulla difesa

Israele e Grecia hanno firmato un accordo in materia di difesa di vasta portata del valore di 10 miliardi di shekel (2,9 mld di euro). Denominato ‘Scudo di Achille’, prevede l’installazione da parte dello Stato ebraico nel Paese ellenico di un sistema di difesa aerea completo e multilivello. Come ha sottolineato il ministero della Difesa israeliano, “si tratta del più grande accordo di esportazione di armamenti nella storia delle relazioni tra Israele e Grecia, e uno dei più grandi nella storia dello Stato di Israele”.