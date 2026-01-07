Il conduttore è indagato nell’inchiesta su violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia dell’ex GF Medugno. Signorini ha parlato anche delle chat finite in “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

Per oltre tre ore, Alfonso Signorini è stato ascoltato mercoledì dalla Procura di Milano nell’ambito dell’indagine per violenza sessuale ed estorsione nata dalla denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Il giornalista e conduttore televisivo si è presentato spontaneamente con i suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Il conduttore ha respinto le accuse, fornendo ai magistrati una versione dei fatti definita in netto contrasto con quella contenuta nella querela. “Non ho commesso nessuna violenza né estorsione”, ha detto Signorini. Il conduttore ha parlato anche delle chat al centro delle puntate del format Falsissimo di Fabrizio Corona, nelle quali l’ex agente fotografico ha accusato Signorini di aver messo in piedi un presunto “sistema” di favori sessuali per la selezione dei concorrenti del Grande Fratello.

Nell’ambito della stessa vicenda, lo scorso 23 dicembre era stato ascoltato anche lo stesso Corona, iscritto nel registro degli indagati per revenge porn sulla base di una querela presentata da Signorini. Medugno, che ha partecipato all’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip, sarà ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti.

Dopo l’esplosione mediatica del caso, Signorini si è autosospeso dagli impegni televisivi con Mediaset, compresa la conduzione del Grande Fratello, mentre resta direttore editoriale del settimanale Chi. Le indagini proseguono per verificare le diverse versioni e valutare eventuali ulteriori sviluppi.