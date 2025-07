Jannik Sinner ha conquistato a Londra la finale del torneo di tennis più prestigioso al mondo battendo il suo grande rivale, Carlos Alcaraz: è il primo italiano di sempre a vincere a Wimbledon.

La Redazione

Jannik Sinner è diventato il primo tennista azzurro a vincere il singolare di Wimbledon, entrando ancora di più nella storia di questo sport, soprattutto a livello italiano. Il numero uno del mondo lo ha fatto in grande stile, battendo Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in tre ore e quattro minuti di gioco. Dopo esser stato avanti 4-2 nel primo set, Sinner ha subito un parziale di quattro game consecutivi che ha permesso ad Alcaraz di vincere il primo parziale. Al contrario di quanto successo al Roland Garros, sul 5-4 nel quarto set Sinner ha tenuto il servizio conquistando così il quarto titolo Slam della sua carriera, il primo “europeo” dopo i due trionfi in Australia e il titolo dello scorso anno a New York.

È la vittoria più importante della sua carriera e un risultato storico per lo sport italiano: nelle 137 precedenti edizioni di Wimbledon solo un altro italiano era riuscito ad arrivare in finale nel torneo maschile, Matteo Berrettini nel 2021, mentre nel femminile lo ha fatto l’anno scorso Jasmine Paolini.

Jannik Sinner con in mano la coppa del torneo di Wimbledon conquistata ieri ha dedicato parole d’amore all’Italia: «Il messaggio è breve ma importante: siete voi che mi date la forza di continuare. L’Italia è un Paese che merita tanto, sono onorato di rappresentarlo e sto cercando di farlo al meglio. Il vostro supporto mi dà veramente tanto. Grazie a tutti, ci vediamo a casa».

Calling all Champions 🏆 Presenting the 2025 #Wimbledon roll of honour, beginning with Jannik Sinner ✨ pic.twitter.com/1PMUURokv6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2025

Foto copertina © CONI