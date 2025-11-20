Dalle onde dell’Atlantico ai sentieri vulcanici dell’interno, a Gran Canaria ogni giorno è un invito a muoversi, tra sport acquatici o di montagna. Mentre spa e centri wellness trasformano l’isola in un’oasi per corpo e mente.

Di Alessandra Sassanelli

Circondata da spiagge dorate, mare e clima mite tutto l’anno, Gran Canaria è il rifugio preferito da surfisti, appassionati di windsurf, kitesurf, immersioni, barca a vela, mountain bike, trekking, alpinismo, ciclismo e golf. Una vera e propria palestra a cielo aperto, dove l’unico requisito necessario è tanta energia e voglia di cimentarsi in una infinità di sport da vivere in ogni spiaggia e in ogni angolo di questo paradiso immerso nell’Oceano Atlantico.

Sport Acquatici

La presenza dei venti Alisei durante tutto l’anno garantisce ottime onde ogni giorno, medie e alte per i veterani e più tranquille per i meno esperti o per chi semplicemente decide di provare almeno una volta uno sport su tavola. Capitale europea “segreta” del windsurf, Gran Canaria è considerata la mecca per gli amanti di questo sport, che qui trovano tutto ciò di cui hanno bisogno: vento, onde e ottimo clima. Dalle spiagge di Pozzo Izquerdos a Vargas, ma anche Ojos de Garza, Tarajalillo, Bahía Feliz, Playa del Águila, San Agustín, Playa del Inglés, Anfi del Mar e Puerto Rico, a Gran Canaria c’è l’imbarazzo della scelta e zone adatte ad ogni livello.

Pozo Izquierdo resta la destinazione ideale, perché l’altezza media delle onde, da 1 a 3 metri circa, si presta a buon livello di planata, permettendo di iniziarsi anche nei salti e in altre acrobazie aeree. Principale zona di surf a Gran Canaria, invece, è la zona nord che va dal Confital fino a Gàldar, una costa rocciosa con la maggior frequenza di onde ed i frangenti più forti. In condizioni ottimali le onde possono raggiungere anche i 5 metri.

Gli amanti delle acquee più calme invece, potranno cimentarsi nelle immersioni subacquee praticabili lungo tutto il litorale di Gran Canaria. L’origine vulcanica dell’isola ha fatto sì che si creasse un paesaggio subacqueo mozzafiato, sorprendendo chiunque per la bellezza dei suoi fondali e per la ricchezza dell’ecosistema marino. Chi decide, invece, di ammirare l’isola stando a largo della costa, qui sarà possibile fare un’escursione in barca a vela o in catamarano, osservando coste inesplorate dell’isola e, perché no, sperando di imbattersi anche nell’incontro con i delfini.

Vele, Playa de Puerto Rico

Sport di Montagna

Gran Canaria non è solo mare: l’isola vanta la presenza anche di un mare di montagne. Con un paesaggio caratterizzato da una grande quantità di sentieri ripidi e scoscesi, il territorio è ideale per gli amanti dell’adrenalina che praticano sport come mountain bike, trekking, alpinismo e ciclismo.

I sentieri chiamati “caminos reales” sono percorsi consigliati a coloro che vogliono praticare trekking e allo stesso tempo ammirare un paesaggio ricco di contrasti e in continuo mutamento da un chilometro all’altro, godendo dell’unicità naturale dell’isola nel pieno della tranquillità.

Tra i sentieri più consigliati c’è quello che porta al Roque Nublo, una delle rocce naturali più grandi al mondo, nel comune di Tejeda. Il percorso parte da Degollada Becerra offrendo viste panoramiche sulla Caldera de Tejeda. Con una distanza totale di tredici chilometri e una percorrenza media di cinque ore, il cammino di La Plata, invece, attraversa luoghi di grande valore biologico come la Degollada de Becerra, Garañón, Passo di La Plata e Tunte.

Rotta di Las Presas, Caldera di Baldama e Ruta de la Forteza sono soltanto alcuni dei molti altri percorsi per fare trekking a Gran Canaria.

Gran Canaria è un’isola con una vastissima scelta di itinerari anche per gli amanti del cicloturismo e del contatto diretto con la natura. I meno tranquilli potranno sperimentare questi percorsi a tutta velocità in sella ad una mountain bike, divertendosi su percorsi che attraversano boschi frondosi, aride steppe vulcaniche e terreni irregolari, come il percorso in salita che porta fino ai favolosi monti di Inagua, nell’ovest di Gran Canaria. Durante questo percorso ci sono punti nei quali è indispensabile caricarsi in spalle la bicicletta, uno sforzo da tenere in considerazione, visti i 70 chilometri ad un dislivello di 1.770 metri.

Sport sempre più popolari e recentemente praticati sono l’arrampicata su roccia e l’alpinismo grazie alla particolare conformazione orografica dell’isola. Sulle vette le più note zone di arrampicata sono il Roque Nublo e l’Ayacata, pareteche offre il maggior numero di itinerari di diversa lunghezza e difficoltà. Tamadaba è un antico massiccio roccioso, nelle cui colate superiori si trovano le zone considerate il principale nucleo dell’arrampicata sportiva, come Lomo Carballo, Supernova, La Perfumeria o El Gulich con la sua famosa via Emiliano Zapata. Sulle pareti erose dai torrenti e nei boschi dei valloni del sud dell’Isola, invece, si trovano La Sorrueda, nel vallone di Tirajana, Fatagonia, nel vallone di Fataga e i burroni di Berriel o Ayagaures, le aree attualmente più frequentate dagli scalatori. Gli amanti delle scalate, perciò, potranno godere di ampia scelta, anche in base al panorama che più preferiscono.

Radicata tradizione risalente al 1891, molto diffusa su quest’isola è la pratica del golf. Quigiocare a golf è molto più che praticare uno sport: è vivere una lunga storia che risale all’anno in cui venne fondato il Real Club de Golf di Las Palmas (1891), oggi primo club di golf in Spagna. Destinazione molto popolare tra i turisti britannici, il Maspalomas Golf è riconosciuto come il primo campo da golf turistico in Spagna. Questi campi offrono le migliori infrastrutture e tutti i servizi necessari per ogni tipo di golfista, situati in luoghi incredibili che faranno godere di paesaggi da sogno in un ambiente idilliaco.

Maspalomas Golf

Benessere

La perfetta combinazione di clima mite, sole e mare hanno da sempre reso Gran Canaria uno degli ambienti naturali più benefici per la cura di alcune malattie e per il benessere psicofisico. Così, l’isola offre anche la perfetta soluzione per sfuggire alla routine e al caos quotidiano nelle spa e nei centri di talassoterapia. Percorsi benessere e trattamenti per la cura del corpo e della pelle sono solo alcune delle tante proposte che offrono i centri spa e wellness di Gran Canaria. Senza dubbi la soluzione ideale per chi ha voglia di abbandonarsi al relax e prendersi cura di sé.

Gran Canaria si conferma una destinazione unica nel suo genere grazie proprio alla sua versatilità: così sarà possibile iniziare la giornata facendo surf sulle onde dell’Oceano, trascorrere poi il pomeriggio pedalando tra il verde dei boschi e infine concludere con un rilassante trattamento in spa. Tutto questo grazie al clima mite che accompagna l’isola durante l’anno, rendendolo il luogo perfetto per ogni visitatore.

Credits foto © Turismo de Gran Canaria

www.grancanaria.com

