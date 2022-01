La candidata del Pd e del centrosinistra con il 59,43% travolge Simonetta Matone del centro destra e il renziano Valerio Casini di Italia Viva. Alle urne solo l’11,33% dei votanti.

Il centro di Roma è tornato alle urne per coprire il seggio lasciato vacante dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Le elezioni suppletive però non hanno scaldato il cuore degli elettori capitolini e a votare è andato solo l’11,33% del corpo elettorale, ovvero 21.010 su 185.394 cittadini.

A trionfare è stata la candidata del Pd e del centro sinistra Cecilia D’Elia con il 59,43% dei consensi. A Simonetta Matone della Lega, per il centrodestra, è andato il 22,42% dei voti. Il renziano Valerio Casini di Italia Viva – eletto solo due mesi fa al Consiglio Comunale di Roma con Azione di Carlo Calenda – si è fermato al 12,93%, nonostante l’intensa campagna elettorale in cui molto si sono spesi sia il leader che i ministri e parlamentari di Italia Viva. A Beatrice Gamberini di Potere al popolo è andato il 3,24% e all’indipendente Lorenzo Vanni l’1,97%. Il M5S non ha presentato un proprio candidato, sostenendo indirettamente la candidata D’Elia.



Cecilia D’Elia è nata e cresciuta a Potenza, ha studiato a Roma ed è diventata dirigente nazionale della Federazione giovanile comunista nel 1988. Dalla segreteria romana dei Ds negli anni ’90 passa a Sinistra ecologia e libertà e poi, nel 2018, al Pd. E’ stata assessora alle Pari opportunità nella giunta Veltroni, nel 2007, e da giugno 2020 è Portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche. Dal 2021 fa parte della segreteria nazionale del PD come responsabile parità e Portavoce della Conferenza.

“Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese“, ha twittato D’Elia non appena è apparso chiaro che sarà lei a occupare il seggio di Montecitorio.