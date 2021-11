La classifica della prestigiosa rivista inglese dei 20 migliori musei del mondo vede al primo posto gli Uffizi di Firenze. Battuti il Louvre di Parigi e il MoMa di New York.

Firenze regina dell’arte. A decretarlo è la prestigiosa rivista Time Out, storico magazine culturale britannico, che ha pubblicato la classifica dei venti musei e gallerie top a livello inernazionale. Gli Uffizi trionfano al primo posto. Un riconoscimento che arriva pochi mesi dopo l’ingresso in un’altra importante classifica, “The World’s 100 Greatest Places of 2021”, pubblicata ogni anno da Time Magazine, che aveva premiato il progetto “Uffizi diffusi” promosso dal direttore Eike Schmidt.

L’autrice dell’articolo di Time Out, Sophie Dickinson, spiega che “nel Museo ci sono così tante opere classiche abbaglianti che alcuni visitatori sono stati portati in ospedale a causa della sensazione travolgente che provocano”. Un chiaro riferimento alla sindrome di Stendhal, dato che proprio Marie-Henri Beyle (è il vero nome del celebre scrittore), ne fu colpito durante il suo Grand Tour in Italia nel 1817 che lo portò anche a Firenze.

L’articolo sottolinea che “non importa se hai già visto mille volte la ‘Nascita di Venere’ di Botticelli, niente ti prepara all’impatto con il capolavoro reale. E ci sono molti altri spettacolari dipinti rinascimentali da ammirare, come la ‘Medusa’ di Caravaggio e ‘Giuditta che uccide Oloferne’ di Artemisia Gentileschi.

Gli altri Musei

Al secondo posto della lista, Time Out colloca il Louvre di Parigi, con i capolavori come la Gioconda e preziose collezioni come quelle di Delacroix e Dürer; al terzo c’è il Moma di New York con la sua ricchissima collezione di opere che attraversano il tempo, dall’epoca moderna fino alle più contemporanee installazioni; al quarto c’è il National Museum of Modern and Contemporary Art di Seoul, con le tante opere astratte e un parco di sculture all’esterno; al quinto posto, il National Museum of African American History and Culture di Washington DC racconta la storia legata alle questioni razziali negli Usa. Il museo dell’Acropoli di Atene ottiene il sesto, la Cina si piazza al settimo con il Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Xi’an, la Russia all’ottavo con l’Hermitage di San Pietroburgo. Nono posto al Rijksmuseum di Amsterdam (che vanta, tra le altre, 40 opere di Rembrandt e 4 Vermeer), decimo alla Tate Modern di Londra.