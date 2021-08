Alle Olimpiadi di Tokyo, domenica è stata una giornata storica per l’Italia: Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri, centrando il record europeo, e Tamberi è arrivato primo ex aequo nel salto in alto.

Ha corso i 100 metri in 9 secondi e 80 centesimi. Così, Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nella finale maschile dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. La gara è stata dominata per anni dal giamaicano Usain Bolt e mai vinta nella storia dei Giochi da un italiano. Per Jacobs è il suo miglior tempo di sempre, che ha abbassato di 4 centesimi il suo precedente miglior tempo, fatto nella semifinale di poche ore prima. In gara non c’erano i grandi favoriti: non c’era Bolt, che si è ritirato nel 2017, e neanche il campione del mondo in carica, lo statunitense Christian Coleman, che sta scontando una squalifica per doping. Bolt è il più popolare personaggio dell’atletica leggera di questo secolo: Jacobs da ieri è entrato nella storia dello sport italiano e mondiale, centrando il record italiano ed europeo e portando in Italia per la prima volta l’oro in questa disciplina.

Marcell Jacobs ha 26 anni, è nato a El Paso nel Texas, ma a Desenzano sul Garda è cresciuto dall’età di due anni insieme alla madre Viviana. Padre di tre figli, è portacolori delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della polizia di Stato.



Nella stessa giornata del trionfo di Jacobs, per l’Italia è arrivata un’altra incredibile vittoria. Una rincorsa lunga 5 anni dopo l’infortunio che gli rubò il sogno di Rio: Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto, a pari merito con il qatariota Mutaz Essa Barshim. I due hanno saltato le stesse misure senza errori (2,24 metri, 2,27, 2,33 e 2,37) e poi hanno commesso tre errori ciascuno sulla misura di 2,39 metri. Il bronzo è andato invece al bielorusso Maksim Nedasekau. Tamberi ha 29 anni, è marchigiano ed è l’attuale detentore del record italiano di 2,39 metri. Fino a qualche anno fa era considerato uno dei più forti al mondo nella specialità, ma dal 2016 in poi aveva avuto diversi infortuni, che gli hanno precluso la partecipazione ai principali tornei internazionali, come le due operazioni chirurgiche e un trapianto di tessuto, con il sogno di Rio infranto. La rincorsa è finita, Gianmarco Tamberi è campione olimpico. (Foto copertina © CONI – via Twitter)