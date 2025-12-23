Sabato 27 dicembre, il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospiterà la lunga notte del Fuck Normality Christmas, con il live audio–video di Populous e Furio, i dj set di Mantis e Bluemarina, il live di Artefatta, il vj set di Fresh Rucola e l’installazione “Chora” di Martina Carbone.

La Redazione

Una location storica e suggestiva torna ad essere per una sera il cuore pulsante della musica elettronica contemporanea e delle arti visive. Nell’incantevole Castello “Volante” di Corigliano d’Otranto, torna l’appuntamento invernale con il Fuck Normality Christmas. L’evento è la versione invernale di uno degli appuntamenti più iconici dell’estate salentina, il Fuck Normality Festival. La ricca line-up unisce ricerca sonora, performance audiovisive e installazioni artistiche. Protagonista della serata sarà il live audio–video in esclusiva salentina di Populous, che presenterà il nuovo album “Isla Diferente” (2025) insieme alle visual di Furio, intrecciando elettronica minimale, pulsazioni latine e atmosfere vulcaniche. Populous, alias del producer salentino Andrea Mangia, dopo gli esordi su Morr Music e un crescente riconoscimento internazionale, ha collaborato come dj e sound designer con brand e festival in tutto il mondo. Il nuovo progetto “Isla Diferente” è nato a Lanzarote ed è pubblicato dalla sua label Latinambient, con collaborazioni di Fuera, Javier Arce, Eva de Marce ed Esotérica Tropical.

In foto: Populous

La lunga notte di Corigliano d’Otranto proseguirà con i dj set di Mantis, con il suo rituale sonoro tra bass, UK e visioni globali, e Bluemarina, che porta in consolle un immaginario fluido ispirato al mare e ai suoi movimenti. Spazio anche al live di ARTEFATTA, il progetto della cantautrice alt-pop Francesca Marchetti (classe 2002). Con la produzione di Giacomo Greco (Inude) e Pierluigi Conte (Eropi), crea brani che mescolano pop alternativo, elettronica, hyper-pop, UK garage, techno e drum & bass, con una scrittura diretta e contemporanea.

In foto: ARTEFATTA

Tra simbolismo e surrealismo digitale, completerà il programma il VJ set di Fresh Rucola e l’installazione audiovisiva “Chora” di Martina Carbone, che indaga il rapporto tra corpo, suono e percezione, trasformando lo spazio in un ambiente emotivo e non convenzionale. “Fuck Normality Christmas” è un rito collettivo che rompe le abitudini, un invito a lasciarsi andare e a celebrare l’inverno salentino tra tradizione e avanguardia, tra radici profonde e visioni future. Tra le mura del borgo, l’aria natalizia si trasforma per una sera nel nome della musica, dell’arte e della sperimentazione.

Line Up

• Populous – A/V Live

• Bluemarina – DJ Set

• Mantis – DJ Set

• Artefatta – Live

• Fresh Rucola – VJ Set

• Installazione: Chora – Martina Carbone (Audiovisiva)

Info

Castello Volante

Piazza Castello, 1, Corigliano d’Otranto (Lecce)

Start: 22:00 | Ingresso: 17€

Posti limitati – Prevendite su Xceed

Info: fnfestival@gmail.com

(Artwork: Fresh Rucola)