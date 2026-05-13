Il presidente americano è arrivato a Pechino con un 17 super Ceo. La Cina: “Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti”. Le due potenze cercano un’intesa commerciale e politica.

La Redazione

L’air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Pechino dove resterà fino a venerdì. Domani il tycoon incontrerà una prima volta Xi Jinping. Al suo arrivo è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng, dall’ambasciatore Usa in Cina David Perdue e dall’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti. “La Cina dà il benvenuto al presidente Trump in occasione della sua visita di Stato in Cina”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in conferenza stampa, aggiungendo che “la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti“, con l’obiettivo di “ampliare la cooperazione e gestire le divergenze”.

Insieme a Trump in Cina è arrivato Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, unendosi agli amministratori delegati Usa nella visita. Secondo l’agenzia Reuters, ieri Trump ha chiamato Huang all’ultimo minuto dopo aver visto sui media che non era stato invitato. Huang non figurava nell’elenco iniziale dei dirigenti fornito dalla Casa Bianca all’inizio di questa settimana, che includeva il Ceo di Tesla, Elon Musk, e Tim Cook di Apple.