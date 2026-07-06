Sul social Truth, il presidente Usa Donald Trump ha insultato di nuovo la premier italiana: “Serve un ordine restrittivo”. Sconcerto a Palazzo Chigi: “Ennesima provocazione, ma non rispondiamo”. Per Calenda, Trump è “un ignobile bullo”.

La Redazione

Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto accompagnato dalla didascalia “serve un ordine restrittivo”. È l’ennesimo insulto che Donald Trump rivolge alla premier Giorgia Meloni, più volte attaccata in questi mesi e settimane dal presidente degli Stati Uniti. Palazzo Chigi ha espresso sconcerto ma ha deciso di non rispondere “all’ennesima provocazione” e di non cambiare l’agenda degli incontri pubblici della premier. Il post è comparso alla vigilia del vertice Nato, in programma in Turchia, ad Ankara, il 7 e 8 luglio.

Dalle opposizioni, il leader di Azione, Carlo Calenda, sui social ha scritto: “Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio”.

Foto copertina © Donald Trump, via Facebook