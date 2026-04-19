Il presidente Usa ieri è tornato a minacciare l’Iran: “Accettino l’intesa o li faremo saltare in aria”. Poi ha annunciato l’accordo per martedì a Islamabad. Fonti pachistane hanno confermato l’ok di Teheran al secondo round di colloqui. Israele continua a violare la tregua in Libano: ucciso un altro soldato Unifil e nuovi raid hanno colpito il sud del Libano.

La Redazione

Segnali contrastanti continuano ad arrivare sul negoziato tra Usa e Iran. Il presidente Donald Trump ha annunciato la ripresa dei colloqui in Pakistan per martedì, ma dopo la cattura da parte americana di un’imbarcazione iraniana che aveva tentato di passare lo stretto di Hormuz, Teheran ha minacciato ritorsioni. Lunedì mattina ha attaccato con droni navi militari statunitensi nel Golfo dell’Oman e secondo la tv Al Jazeera, potrebbe disertare l’appuntamento negoziale, ma fonti pachistane hanno confermato l’ok di Teheran al secondo round di colloqui. Domenica Trump era tornato a minacciare l’Iran con queste parole: “Offriamo un accordo equo, accettino o distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte”.

Intanto Israele continua a violare la tregua in Libano: un soldato Unifil francese è stato ucciso domenica e altri tre sono stati feriti in un attacco attribuito a Hezbollah, che però ha negato. Quanto accaduto è “inammissibile”, ha scritto Mattarella a Macron esprimendo il “cordoglio” dell’Italia. ll ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha poi annunciato che l’Idf ha ricevuto ordine di ricorrere alla “piena forza in Libano – anche durante l’attuale cessate il fuoco – in caso le truppe israeliane dovessero trovarsi di fronte a qualsiasi minaccia”. Ed oggi, nuovi missili israeliani sono stati lanciati sul sud del Libano, dove l’emergenza umanitaria è sempre più grave, con oltre 1.700 morti e più di un milione di sfollati.

Il Papa: “La tregua in Libano è motivo di speranza”

“La tregua annunciata in Libano è motivo di speranza, un segno di sollievo per il popolo libanese e per il Levante. Incoraggio coloro che si sono impegnati per una soluzione diplomatica a proseguire i colloqui di pace, affinché la fine delle ostilità in tutto il Medio Oriente diventi permanente”. Lo ha detto il Papa al Regina Coeli al termine della messa a Kilamba, in Angola.

Foto credits © Donald Trump, via Facebook