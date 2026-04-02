Il presidente Usa ha parlato alla nazione e ha promesso un’offensiva militare decisiva nelle prossime settimane, con l’obiettivo di riportare l’Iran “all’età della pietra”, ma senza chiarire tempi e conseguenze economiche. Trump ha anche licenziato la ministra della giustizia per la gestione del caso Epstein.

La Redazione

Gli Stati Uniti bocciano Trump e la sua guerra all’Iran, affiancata da Israele. Così il presidente Usa ha deciso di parlare alla nazione per la prima volta dall’inizio di una guerra che ha scatenato e che ora, dopo un mese, vorrebbe portare a termine molto rapidamente dichiarando vittoria. In 19 minuti di oratoria, non ha offerto certezze sulla conclusione dell’operazione che ha personalmente battezzato Epic Fury, né ha parlato di risultati e ripercussioni economiche, però ha minacciato nuovamente l’Iran: “Siamo sulla buona strada per completare i nostri obiettivi militari. Nelle prossime due – tre settimane colpiremo l’Iran con forza e lo riporteremo all’età della pietra“, ha detto Trump. “Nelle ultime quattro settimane, le nostre forze armate hanno conseguito sul campo di battaglia vittorie rapide, decisive e schiaccianti, smantellando sistematicamente la capacità del regime di minacciare l’America o di proiettare la sua potenza oltre i propri confini. Siamo vicini – ha detto – a finire il lavoro e lo finiremo molto presto”.

Dopo le minacce di Trump l’esercito iraniano ha promesso attacchi “devastanti” contro Stati Uniti e Israele. “Se Dio vuole, questa guerra vi porterà umiliazione, sconfitta, rimpianti e capitolazione”, è la dichiarazione del comando operativo militare Khatam Al-Anbiya.

Donald Trump ha licenziato Pam Bondi

Sul fronte interno, invece, Donald Trump ha licenziato Pam Bondi, ministra della giustizia della Casa Bianca: era stata criticata per la gestione del caso Epstein. È il secondo siluramento eccellente dell’amministrazione Trump dopo quella di Kristi Noem.