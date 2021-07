Dallo sport al tempo libero, dai trasporti ai ristoranti, ecco le nuove norme in vigore dal 6 agosto. I gestori delle discoteche (che restano chiuse) ricorrono al Tar contro il dpcm.



Il governo Draghi ha approvato il decreto che introduce le nuove norme sul Green Pass in vigore dal prossimo 6 agosto. Il certificato è ottenuto dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino e ha una validità di 9 mesi. Il green pass vale anche per chi ha un certificato di guarigione nei precedenti sei mesi, oppure ha effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti e ha avuto esito negativo. Il pass è obbligatorio per tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni e sono esentati «i soggetti che hanno idonea certificazione medica».

Con il decreto, inoltre, il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza che era stato decretato il 31 gennaio 2020.

Come scaricare il Green Pass

Ottenere e scaricare il green pass è semplice: arriva un Sms con il codice authcode per scaricarlo da dgc.gov.it o dall’app Immuni. In alternativa il pass si trova direttamente nell’app IO.

I nuovi paramenti per le zone

Cambiano anche i parametri per cambiare zona. Per rimanere in zona bianca «l’incidenza settimanale dei contagi deve essere inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Se l’incidenza è superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 non deve superare il 15% e quello in terapia intensiva il 10%». Oltre questi parametri si entra in zona gialla.

In zona rossa si passa se «l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 % e quello in terapia intensiva è superiore al 30%».

Trasporti e lavoro

Su treni, aerei e navi il governo ha deciso di rinviare l’entrata in vigore dell’obbligo di esibire la certificazione verde. Per viaggiare in Italia al momento non sarà necessario esibire il green pass. Restano in vigoree le norme attuali: resta obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio e si viaggia con capienza al 50 % sui treni. Sono rinviate alla prossima settimana anche le misure su eventuali obblighi vaccinali per il personale della scuola e per i lavoratori dipendenti.

Lo sport

Per svolgere l’attività sportiva al chiuso sarà obbligatorio esibire il green pass. L’elenco delle attività comprende: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive.

Ristoranti e bar

In zona bianca si dovrà presentare il green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie al chiuso e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario il green pass per le consumazioni al bancone. Al chiuso è previsto un numero massimo di sei persone al tavolo. Per i banchetti e le feste seguenti le cerimonie civili e religiose il green pass era già stato previsto. Non c’è un numero massimo di persone a tavola.

In zona gialla si può andare nei ristoranti e nei bar al chiuso fino alle 18. In zona arancione e rossa i ristoranti sono aperti soltanto per l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22, i bar fino alle 18 , le vinerie e le enoteche fino alle 22.

Eventi e spettacoli

Il green pass sarà obbligatorio per tutti gli eventi ludici e culturali: spettacoli aperti al pubblico, musei, istituti e luoghi della cultura, mostre, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Le regole valgono sia per le zone bianche che per quelle gialle: i posti a sedere devono essere preassegnati, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Club e discoteche

Le discoteche rimangono chiuse, nonostante l’approvazione del protocollo da parte del Comitato tecnico scientifico per l’apertura dei locali da ballo al 50 % con il green pass. Il Silb, il sindacato che rappresenta il 90% delle imprese del settore, ha annunciato che farà ricorso al Tar e la reazione del presidente Maurizio Pasca è stata molto dura: «Il governo ha, di fatto, deciso di legalizzare l’abusivismo dilagante che continuiamo a denunciare da mesi, senza essere presi minimamente in considerazione. Si balla ovunque e senza controlli, meno che in discoteca, l’unico luogo dove si potrebbero applicare quei protocolli di sicurezza già avallati dal Cts. Si tratta dell’ennesimo schiaffo al nostro comparto, una vera e propria pietra tombale su 3.000 aziende destinate a chiudere e a lasciare in strada 100.000 lavoratori».