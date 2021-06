Da ieri solo 4 ingressi nelle terapie intensive, 951 nuovi casi e 30 morti. Il tasso di positività è allo 0,5%. Vaccinati (con doppia dose) il 28% degli italiani. Ad agosto la variante Delta “sarà dominante”.

I dati di mercoledì 23 giugno 2021



• + 951 nuovi casi

• + 30 morti

• – 149 ricoverati con sintomi

• – 18 in terapia intensiva

• + 5.455 guariti

• – 4.345 totale attualmente positivi

• – 4.178 in isolamento domiciliare

Gli italiani positivi al Covid sono attualmente 68.619, dei quali 2.144 sono ricoverati con sintomi e 66.135 sono in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 344 pazienti. In Italia, fino ad oggi, sono morte 127.352 persone.

Quanto ai dati regionali giornalieri, in valori assoluti quella più colpita è la Sicilia con 158 nuovi casi. Seguono la Lombardia con 131, la Campania con 110, il Lazio con 97 e la Calabria con 67.

Vaccini: dati del 23 giugno 2021

Mercoledì 23 giugno sono state somministrate 384.188 nuove dosi (di cui 177.541 prime dosi).

Il 27,94% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il 24,39% ha ricevuto una sola dose. Complessivamente – contando anche il monodose – è stato almeno parzialmente protetto il 54,35% della popolazione italiana.

Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 60,31% mentre il 31,00% è completamente vaccinato.

Ecdc: “Da agosto, variante Delta dominante in Ue”

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, c’è una “altissima probabilità” che la variante Delta del coronavirus diventi dominante a breve sia in Italia che nell’Unione Europea. “Si prevede che entro l’inizio di agosto il 70% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 in Ue/See sarà causato da questa variante”, percentuale che salirà al “90% entro fine agosto”, prospetta l’Ecdc. Una stima dovuta al fatto che la variante Delta è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha” o inglese. Oltre a essere più trasmissibile “può essere associata” anche “a un maggior rischio di ricovero”. Tuttavia, la vaccinazione completa (con seconda dose per i vaccini che richiedono due dosi) fornisce contro la variante Delta “una protezione quasi equivalente” a quella conferita nei confronti di altri mutanti.