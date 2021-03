Aumentano i casi, ma calano i decessi: il tasso di positività sale al 6,7%. Da oggi, 7 Regioni cambiano colore, la Sardegna è l’unica bianca. Dopo l’ok negli Usa, il vaccino monodose Janseen potrebbe arrivare in Europa a marzo.

Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagiati da coronavirus in Italia sono stati 17.455 con 257.024 tamponi: il tasso di positività sale così al 6,7%. I nuovi ricoverati con sintomi sono 266 e altre 15 persone sono in terapia intensiva. Se i nuovi casi covid aumentano anche a causa delle varianti, i decessi continuano a scendere: sono stati 292 nell’ultima giornata. Un dato inferiore a quelli del mese scorso, quando in media erano 5-600 al giorno. Il calo, spiegano dal Cts, sarebbe dovuto anche alle vaccinazioni iniziate tra ulta 80enni. I casi totali certificati in Italia dall’inizio della pandemia sono quasi 3milioni.

Da oggi, 7 Regioni cambiano colore

Dalla giornata di lunedì 1 marzo, entrano in arancione Lombardia, Marche e Piemonte, mentre diventano rosse Basilicata e Molise. La Liguria è gialla e la Sardegna è la prima ed unica Regione a diventare bianca. L’ordinanza che entrerà in vigore consentirà a tutti ristoratori sardi di restare aperti fino alle 23, i bar fino alle 21 e tarderà l’orario del coprifuoco; potrebbero riaprire anche piscine, palestre e scuole di danza.



In arrivo il vaccino Janseen

Dopo il via libera della Fda negli Stati Uniti, il vaccino monodose “Janseen” di Johnson&Johnson potrebbe arrivare in Europa a marzo. Per aumentare la produzione l’azienda americana produrrà una parte dei vaccini anche in Italia, nello stabilimento di Anagni della Catalent, in provincia di Frosinone. Su questo vaccino monodose sono riposte molte speranze: l’Europa ha acquistato 400 milioni di dosi e 26,92 milioni sono per l’Italia. Il vaccino, a vettore virale, secondo l’azienda ha un’efficacia globale del 66% e dell’80% nei casi più gravi. (Foto copertina: M.Jorjoson – Unsplash)