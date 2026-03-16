‘Una battaglia dopo l’altra’ è il miglior film e vince la sfida contro ‘I peccatori’. Jessie Buckley premiata per la sua interpretazione in ‘Hamnet’. L’appello di Javier Bardem contro la guerra e per la Palestina libera.

La Redazione

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar 2026 con 6 vittorie (tra cui film, regia e sceneggiatura non originale) su 13 candidature, mentre I peccatori di Ryan Coogler si ferma a 4 statuette (tra cui miglior attore Michael B. Jordan e miglior sceneggiatura originale) a fronte del record assoluto di 16 nomination. Segue Frankenstein che conquista 3 categorie tecniche.

La miglior attrice è Jessie Buckley per Hamnet – Nel nome del figlio. Golden da K-Pop Demon Hunters (anche miglior film d’animazione) è la prima canzone originale K-Pop a conquistare un Oscar. Miglior attrice non protagonista è Amy Madigan per Weapons, miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra Sean Penn, che sale a quota tre Oscar dopo quelli per Mystic River e Milk (e non si presenta a ritirare la statuetta). Il miglior film internazionale è invece Sentimental Value di Joachim Trier. Niente da fare invece per Marty Supreme e Timothée Chalamet, grande sconfitto della serata.

Durante la lunga notte degli Oscar, l’attore spagnolo Javier Bardem ha lanciato un appello “contro la guerra e per la Palestina libera”, tra gli applausi della platea.

Tutti i Premi Oscar 2026

Miglior film

L’agente segreto

Una battaglia dopo l’altra

Bugonia

F1 – Il film

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Train Dreams

Miglior regista

Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra)

Ryan Coogler (I peccatori)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet – Nel nome del figlio)

Miglior attore

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (I peccatori)

Wagner Moura (L’agente segreto)

Miglior attrice

Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue – Una melodia d’amore)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro (Una battaglia dopo l’altra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (I peccatori)

Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (I peccatori)

Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra)

Miglior casting

L’agente segreto – Gabriel Domingues

Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis

Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

I peccatori – Francine Maisler

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon – Robert Kaplow

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

I peccatori – Ryan Coogler

Un semplice incidente – Jafar Panahi

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Miglior sceneggiatura non originale

Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Nel nome del figlio – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar

Miglior colonna sonora

Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter

I peccatori – Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

Dear Me (da Diane Warren: Relentless) – Diane Warren

Golden (da KPop Demon Hunters) – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park

I Lied to You (da I peccatori) – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

Sweet Dreams of Joy (da Viva Verdi) – Nicholas Pike

Train Dreams (da Train Dreams) – Nick Cave, Bryce Dessner

Miglior fotografia

Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

I peccatori – Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams – Adolpho Veloso

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen

F1 – Il film – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

I peccatori – Michael P. Shawver

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Miglior scenografia

Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin (set decoration: Anthony Carlino)

Frankenstein – Tamara Deverell (set decoration: Shane Vieau)

Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie (set decoration: Alice Felton)

Marty Supreme – Jack Fisk (set decoration: Adam Willis)

I peccatori – Hannah Beachler (set decoration: Monique Champagne)

Migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

I peccatori – Ruth E. Carter

Miglior makeup e hairstyling

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu

I peccatori – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

Miglior sonoro

Una battaglia dopo l’altra – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

F1 – Il film – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern

I peccatori – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker

Sirāt – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

F1 – Il film – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson

Jurassic World – La rinascita – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould

The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin

I peccatori – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Miglior film internazionale

L’agente segreto (Brasile)

Un semplice incidente (Francia)

Sentimental Value (Norvegia)

Sirāt (Spagna)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Miglior film d’animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor – La vicina perfetta

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers (ex aequo)

Two People Exchanging Saliva (ex aequo)

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters