Da Villa Massenzio al Museo Andersen, dal Macro al Museo della Liberazione. Ecco 20 musei romani dove l’arte è per tutti, ogni giorno dell’anno.

La Redazione

Sono gratis tutto l’anno e non serve la Mic Card, né altre tessere. Almeno 20 spazi museali romani garantiscono l’accesso libero sempre e per tutti: non è necessario, quindi, aspettare la prima domenica del mese, con l’iniziativa del ministero della cultura “Domenica al museo”, per fruire delle opere conservate in questi piccoli e grandi musei della Capitale. Alcuni sono gestiti dal comune di Roma – i musei civici – altri dal ministero o da fondazioni, come alcune case museo appartenute ai grandi artisti scomparsi.

In foto, dall’alto: Museo MACRO; Museo delle Mura

Ecco 20 Musei di Roma, ad ingresso gratuito, che vale la pena visitare.

1 Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

2 Museo delle Mura

3 Museo di Casal de’ Pazzi

4 Villa di Massenzio

5 Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

6 Museo Napoleonico

7 Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

8 Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

9 Accademia Nazionale di San Luca

10 Casa Museo Giacinto Scelsi

11 MAAM

12 Casa Museo Hendrik Christian Andersen

13 MACRO

14 Museo Boncompagni Ludovisi

15 Museo Fondazione Venanzo Crocetti

16 Museo Storico della Liberazione

17 Museo Numismatico della Zecca Italiana

18 Studio Luigi Pirandello

19 Casa Museo del pittore Francesco Trombadori

20 Museo della Via Ostiense