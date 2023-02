In questi appartamenti della Capitale, hanno vissuto cinque grandi artisti e intellettuali. Oggi sono Case Museo aperte al pubblico da visitare per conoscere meglio la vita e le opere dei loro celebri inquilini.

1 | Casa di Goethe

Dal 1786 al 1788, il poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) abitò con il suo amico pittore Johann Tischbein e altri artisti tedeschi in via del Corso 18. Oggi, la Casa di Goethe conserva lettere, libri e disegni che raccontano il viaggio in Italia e il soggiorno romano del poeta a cui è dedicata la mostra permanente. La Casa ospita mostre temporanee e manifestazioni sugli scambi culturali italo-tedeschi. Al secondo piano si trova la biblioteca storica degli artisti tedeschi a Roma. Inaugurata nel 1997, la Casa di Goethe è l’unico museo tedesco fuori della Germania.

📍 Via del Corso n.18

🕰 Orari: Martedì – Domenica 10-18

Ingresso fino alle 17.30

Biglietti: 6 / 5 €

casadigoethe.it

2 | Casa Museo Moravia

Nel 2010 il Sistema Musei Civici di Roma Capitale si è arricchito di un nuovo spazio carico di suggestioni, la Casa Museo di Alberto Moravia, un appartamento all’ultimo piano di Lungotevere della Vittoria, dove lo scrittore, nato a Roma nel 1907, abitò dal 1963 fino al 1990, anno della morte. Nella casa museo è conservata l’intimità domestica in cui viveva Moravia, che offre al pubblico l’opportunità di conoscere meglio una delle figure più importanti del Novecento europeo.

📍 Lungotevere della Vittoria n.1

🕰 Visitabile il 2° sabato del mese solo con prenotazione

Biglietti: 4 / 3 €

Gratuito con la Mic Card

casaalbertomoravia.it

3 | Studio Pirandello

La Casa Studio di Luigi Pirandello è l’ultima dimora abitata dallo scrittore. Si trova all’ultimo piano di un villino di proprietà dello Stato in cui sono allogati alcuni Uffici ministeriali. Già negli anni 1913-1918 Luigi Pirandello aveva abitato nel villino insieme alla sua famiglia. Dal 1933 al 1936 vi abitò da solo, occupando i locali tuttora conservati integri all’ultimo piano; nella stanza attigua al suo appartamento viveva il suo autista-factotum Francesco Armellini, mentre al piano inferiore abitava il figlio Stefano con la famiglia. In questa casa, nel 1934, Luigi Pirandello riceveva la notizia del conferimento del Premio Nobel.

📍 Via Antonio Bosio n.13B

🕰 Orari: da Lunedì a Venerdì: ore 10-17

solo il Martedì: ore 10-19

studiodiluigipirandello.it

4 | Keats-Shelley House

Nel novembre 1820, il poeta inglese John Keats si trasferì a Roma per migliorare, grazie al caldo clima italiano, le sue precarie condizioni di salute, essendo affetto da tubercolosi. Ubicato ad est di Piazza di Spagna, l’appartemento Keats-Shelley è stato l’ultimo soggiorno del poeta che in questa casa morì nel febbraio 1821. Nel 1903, un gruppo di cultori e studiosi americani, inglesi e italiani, fondarono la Keats-Shelley Memorial Association che nel 1906 acquistò l’edificio per conservarvi opere dei poeti romantici Keats, Shelley e Byron.

📍 Piazza di Spagna n.26

🕰 Orari: da Lunedì al Sabato: ore 10-13 e 14-18

Biglietti: 6 / 5 €

ksh.roma.it

5 | Casa De Chirico

La Casa Museo Giorgio de Chirico è stata aperta al pubblico nel 1998, a vent’anni dalla sua morte e dopo un attento restauro filologico. Collocata al quarto ed ultimo piano del seicentesco Palazzetto dei Borgognoni in Piazza di Spagna, fu dallo stesso de Chirico definita nelle sue Memorie come posta “nel centro del centro del mondo”. Dal 1948, l’artista vi ha vissuto gli ultimi trent’anni della sua vita con la seconda moglie Isabella Pakzswer Far. La casa museo, che raccoglie una collezione di dipinti che vanno dalla fine degli anni Venti sino a metà anni Settanta, offre un percorso privilegiato attraverso la pittura dechirichiana.

📍 Piazza di Spagna n.31

🕰 Visite guidate: lunedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 10:30, 11:30, 14, 15

ultima domenica del mese alle ore 11, 12, 14, 15

La prenotazione è obbligatoria

Biglietti: 8 / 5 €

fondazionedechirico.org