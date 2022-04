Dal sabato 30 aprile, Largo Venue ospita la terza edizione di “Scienza, Sostantivo Femminile”. In programma una mostra, laboratori e incontri, per raccontare le storie delle 22 scienziate vincitrici del Nobel. FACE Magazine è media partner.

Torna per il terzo ed ultimo anno il progetto vincitore del bando pubblico del Comune di Roma “Eureka Roma 2020-21-22”, che riunisce gli eventi dedicati alla stagione della Scienza nella capitale.

“Scienza, Sostantivo Femminile” torna a rendere omaggio alle donne che, nel corso dei secoli, hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo scientifico, nonostante i pregiudizi e il Gender Gap, che ancora persiste soprattutto nelle discipline STEM. Dopo aver raccontato, nelle prime due edizioni, le donne che si sono distinte in ambito scientifico dall’antichità fino ai nostri giorni, in questa terza ed ultima edizione, il progetto racconta le storie e le scoperte scientifiche delle 22 donne vincitrici del Premio Nobel nelle discipline scientifiche.

Il progetto di Prenestepop srl è in programma dal 30 Aprile al 14 maggio 2022 presso gli spazi di Largo Venue, in via Biordo Michelotti 2 al Pigneto.

Curatrice e autrice testi della mostra è Giovanna De Simone, ricercatrice presso il Laboratorio di Biochimica del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre. Responsabile di Progetto è Mauro Orrico, direttore editoriale di FACE Magazine.it e organizzatore di eventi culturali.

Il progetto è realizzato con il contributo di Roma Capitale, in collaborazione con Siae. FACE Magazine.it è media partner.



La mostra, gli incontri e i labotori

La mostra è aperta tutti i giorni dal 30 Aprile al 14 Maggio 2022, dalle ore 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Dal giovedì al sabato, scienziate, scrittrici e giornaliste si confronteranno nell’ambito degli incontri, legati ai temi della parità, dei diritti e dell’evoluzione del ruolo della donna nei settori culturali, sociali e scientifici.

I laboratori didattici saranno tenuti dal dott. Jacopo Albanesi, dalla dott.ssa Arianna Iannella e dalla dott.ssa Roberta Toti, della Facoltà di Scienze dell’Università Roma Tre. Le attività dei laboratori consistono nell’estrazione del DNA dal kiwi e nel racconto, attraverso dimostrazioni pratiche ed esperimenti, dei processi di miscele omogenee ed eterogenee e di fermentazione alcolica. La partecipazione è gratuita.

Il calendario degli eventi

• Sabato 30 aprile 2022 •

Ore 18.00

con Presentazione della Mostra e dei laboratori didattici e cocktail di benvenuto.

Ore 18.30

Laboratori didattici:

1. Estrazione del DNA dal kiwi (dott. Jacopo Albanesi)

2. Miscele omogenee ed eterogenee (dott.ssa Arianna Iannella)

3. La fermentazione alcolica (dott.ssa Roberta Toti)

• Venerdì 06 Maggio 2022 •

Ore 18.00

Incontro:

“Tra scienza, fantastico e fantascienza: rappresentazione e linguaggio al femminile“

Con Licia Troisi, scrittrice fantasy, astrofisica e conduttrice RAI

E con Elisabetta Di Minico, Francesca Torre e Emiliana Pinna

• Sabato 07 Maggio 2022 •

Ore 17.00

Laboratori didattici:

1. Estrazione del DNA dal kiwi (dott. Jacopo Albanesi)

2. Miscele omogenee ed eterogenee (dott.ssa Arianna Iannella)

3. La fermentazione alcolica (dott.ssa Roberta Toti)

Ore 18.00

Incontro:

“Dall’accademia all’azienda: la storia di una ricercatrice ai “Poli” opposti”

Con Roberta Russo, ricercatrice Merck

Modera: Julian Toso, studente magistrale in Biochemistry

• Domenica 08 Maggio 2022 •

Ore 17.00

Laboratori didattici:

1. Estrazione del DNA dal kiwi (dott. Jacopo Albanesi)

2. Miscele omogenee ed eterogenee (dott.ssa Arianna Iannella)

3. La fermentazione alcolica (dott.ssa Roberta Toti)

• Giovedì 12 Maggio 2022 •

Ore 21.00

Incontro:

“Beatrice Rigillo legge Galimberti – I miti del nostro tempo“

Con Beatrice Rigillo, attrice e musicista.

Evento in collaborazione con WeReading

• Venerdì 13 Maggio 2022 •

Ore 17.00

Laboratori didattici:

1. Estrazione del DNA dal kiwi (dott. Jacopo Albanesi)

2. Miscele omogenee ed eterogenee (dott.ssa Arianna Iannella)

3. La fermentazione alcolica (dott.ssa Roberta Toti)

Ore 18.00

Incontro:

“Femminismo e rappresentazione: un dialogo tra arte e nuove tecnologie“

Con Anna Gorchakovskaya, storica dell’arte, curatrice e ricercatrice, e Gaia Zuccaro, Ui e Interaction Designer, docente e coordinatrice scientifica.

Modera: Antonella Sciarra, sociologa dell’arte, cutural event manager e giornalista.

Scienza, Sostantivo Femminile su Facebook

www.largovenue.com