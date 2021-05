Sulla scalinata del Centro Commerciale AURA di Valle Aurelia, l’opera di Davide ‘Diavù’ Vecchiato ritrae il grande attore romano scomparso a novembre, nei panni di Gaetanaccio.

Roma ricorda il suo indimenticato mattatore. L’urban artist Diavù, in collaborazione con il Centro Commerciale Aura di Roma, ha realizzato un imponente intervento di arte urbana sulla scalinata del centro nella Piazza dell’antica Fornace Veschi, dedicato a Gigi Proietti. Il grande attore, genio istrionico del teatro italiano, è raffigurato nei panni dello storico personaggio del Gaetanaccio. Il progetto è partito il 3 maggio ed è stato inaugurato lo scorso venerdì.

L’opera, firmata in presa diretta da Diavù nel corso della presentazione, si ispira all’iconica scalinata del Mercato Trionfale, realizzata dallo stesso artista e che ritrae l’intramontabile Anna Magnani. David “Diavù” Vecchiato è anche il fondatore e curatore di M.U.Ro, Museo di Urban Art di Roma.

“L’iniziativa del centro commerciale AURA si inserisce in un ampio progetto di arte urbana che coinvolge tutta Roma e che nasce dalla volontà di riqualificare il quartiere, riappropriandosi degli spazi urbani, e dall’amore per l’arte in tutte le sue forme, compresa quella della street art, ormai fenomeno mondiale che dona con i suoi colori carattere e personalità alle città metropolitane con opere che divengono dei veri e propri luoghi di culto tutti da scoprire e da vivere”, ha commentato l’autore David “Diavù” Vecchiato.

“L’arte unisce. Persone, luoghi, valori. Con questo spirito abbiamo voluto realizzare un omaggio alla romanità, autentico e sincero. Un percorso possibile solo grazie alla visione e all’impegno condiviso di Svicom, società di gestione di AURA, e Forum Real Estate Management, asset manager del Centro”, ha evidenziato Fabrizio Di Bella, Direttore del Centro Commerciale AURA.