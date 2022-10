Mercoledi 12 ottobre alle 21 inaugura a Roma ‘The power of l’ov’, il temporary store di Street Art della galleria livornese Uovo alla Pop, visitabile fino al 24 ottobre. FACE Magazine.it è media partner.



Clet, Gio Pistone, Oblo, Vantees, Merioone, Mister Thoms, De La Ruina e tanti altri. La galleria di Street Art con sede a Livorno Uovo alla Pop porta a Roma alcuni dei nomi più affermati della nuova scena artistica contemporanea. L’occasione è The power of l’ov, il temporary store che dal 12 al 24 ottobre sarà ospitato da ‘In Galleria‘ in via Goffredo Mameli 53/54 a Trastevere.

La galleria romana ospiterà le opere degli artisti che negli anni hanno collaborato con Uovo alla Pop, per mostre e progetti urbani legati al sociale o alla valarizzazione del territorio. Il progetto curato da Valeria Aretusi, Viola Barbara, Giulia Bernini, Libera Capezzone da anni é protagonista di progetti urbani che si estendono per tutta Italia, con ospiti del calibro di Clet, Philippe Daverio e Francesco Bonami che hanno partecipato ad eventi e festival di arte urbana organizzati dalla galleria.

Le curatrici spiegano: “L’idea di esportare il brand Uovo alla Pop a Roma l’abbiamo in serbo da molti anni visto che la Capitale è un luogo a cui siamo molto legate. Crediamo che la collaborazione con ‘In galleria’ sia un’opportunità unica.

Loro porteranno musica incontri e drink chic, noi ‘le proteine’.

E quindi tutto sarà customizzato a tema uovo: collane, t-shirt, spille e opere che raccontano l’uovo in tutte le sue sfumature, ispirate ai grandi della storia ( Dalí, Casorati, Piero della Francesca…) e inoltre, i cartelli di Clet, i pesci di Merioone, le foto di Vantees, le creazioni di Gio Pistone una sfaccettata retrospettiva sulla street art contemporanea.”

L’inaugurazione si terrà mercoledì 12 ottobre alle 21 e lo store resterà visitabile fino al 24 ottobre, ad ingresso libero. Tutte le opere esposte sono acquistabili presso ‘In Galleria’.

FACE Magazine.it è media partner dell’evento.



Info

The Power Of L’Ov

In Galleria

dal 12 al 24 ottobre

Via Goffredo Mameli 53, Roma (Trastevere)

uovoallapop@gmail.com

Opere in vendita:

Viola +39 338 1499181

Valeria 3336538840