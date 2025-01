Il celebre fotografo, noto in tutto il mondo, è morto questa mattina. Le sue campagne pubblicitarie hanno rivoluzionato la comunicazione, abbattendo pregiudizi e stereotipi. Aveva 82 anni.

Di Marta Foresi

È morto Oliviero Toscani: lo ha annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa. “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali”, si legge nella nota firmata dalla moglie e dai figli. La moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese legata a lui da 50 anni, pochi giorni fa aveva dichiarato: “Sembra una strada senza ritorno”. I funerali si svolgeranno in forma privata e il corpo di Toscani verrà poi cremato. La camera ardente del fotografo è stata allestita all’obitorio di Cecina, vicino Livorno.

Il celebre fotografo soffriva di amiloidosi da transtiretina, un gruppo di malattie causate dal deposito tissutale. Fotografo e artista famoso in tutto il mondo, in 60 anni di carriera, con le sue campagne pubblicitarie ha rivoluzionato il mondo della moda e della comunicazione, abbattendo pregiudizi e stereotipi. Da sempre libertario e radicale, ha sostenuto le battaglie per i diritti civili, come l’eutanasia legale. Tra i suoi scatti più noti ci sono “Bacio tra prete e suora” del 1999, “Tre Cuori White/Black/Yellow” del 1996, “No-Anorexia” del 2007 con la modella Isabelle Caro, 31 chili, morta pochi anni dopo. Oliviero Toscani aveva 82 anni.

Alcuni celebri scatti di Oliviero Toscani

“Per spiegare certe cose, semplicemente le parole non bastano. Ce l’hai insegnato tu. E allora preferiamo salutarti con un’immagine che hai scattato per noi tanti anni fa, nel 1989. Addio Oliviero. Continua a sognare”. Lo ha scritto sui propri canali social il Gruppo Benetton, di cui Oliviero Toscani è stato il fotografo ufficiale per molti anni.

“Con Oliviero Toscani perdiamo un maestro che ha saputo fare dell’immaginazione uno strumento di valorizzazione e anche di denuncia. Grazie alle sue foto e alle sue idee, la Toscana ha avuto il volto dell’anticonformismo”, ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

