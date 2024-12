Tra spiagge incantate, cultura e tradizioni millenarie, tutta la meraviglia dell’America Centrale. Ecco cosa fare nel 2025 in Belize, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá e Repubblica Domenicana.

Di Alessandra Sassanelli

Vero e proprio ponte tra il Nord e il Sud America, l’America Centrale è uno splendido santuario tropicale che oggi ospita circa il 12% della biodiversità del pianeta, la seconda area di birdwatching più importante nell’emisfero occidentale e la seconda barriera corallina più grande del mondo. Belize, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá e la Repubblica Domenicana, nel 2025 in arrivo, sono pronti ad accogliere migliaia di turisti. Mete ideali per combinare relax e avventura in una sola vacanza, per vivere esperienze revitalizzanti e allo stesso tempo memorabili. Questa terra è la culla di civiltà millenarie e ancora oggi ospita oltre 65 popoli indigeni, che abitano quasi il 40% della superficie dell’Istmo, dove è protetto oltre il 60% degli ecosistemi della regione. Partire alla scoperta dell’America Centrale significa scoprire uno dei più interessanti mosaici multiculturali e naturali del mondo.

Attività e avventure all’aria aperta

Molti sono i turisti che scelgono il Centro America per godere di esperienze uniche e immersive nella natura e per esplorare uno dei più grandi ecosistemi del pianeta:

Belize, Blue Hole

▪ In Belize, ogni anno migliaia di visitatori si immergono nelle splendide e limpide acque della Grande Barriera Corallina, la seconda più grande al mondo. La barriera custodisce anche uno dei tesori più affascinanti di tutto il pianeta terra, visibile addirittura dallo spazio: è il Great Blue Hole, una cavità marina profonda 124 metri, considerata tra i più emozionanti siti di immersione al mondo. Una delle aree terrestri da esplorare, invece, è il Parco Nazionale di Mountain Pine Ridge con le sue cascate, profonde valli e fiumi cristallini.

Honduras, Pico Bonito

▪ In Honduras, le Isole della Baia, di cui Roatàn è la più grande, offrono uno spettacolo naturale incomparabile con i loro scenari paradisiaci fatti di spiagge bianche e acque cristalline, ma anche di tanto verde: da non perdere sono le escursioni nel Parco Nazionale di Pico Bonito, in cui è possibile praticare birdwatching in uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità della regione.

Nicaragua, Cerro Negro

▪ In Nicaragua, invece, il vulcano attivo Cerro Negro è una delle attrazioni più amate dagli amanti dell’adrenalina per la pratica del sandboarding: la sua attività, infatti, non consente alla fauna di crescere lungo i suoi pendii, completamente ricoperti da finissima sabbia nera. Chi è alla ricerca di spiagge isolate e paesaggi unici, non può che navigare tra le isole del Grande Lago del Nicaragua.

Viaggiare con amici o colleghi nell’era dei “compamigos”

Negli ultimi anni, soprattutto tra la Generazione Z, sono sempre più frequenti i viaggi in compagnia di colleghi di lavoro, uno dei modi più semplici per consolidare legami al di fuori dell’ambiente lavorativo. Il Centro America offre la possibilità di vivere esperienze tanto divertenti, quanto memorabili, da condividere con amici o colleghi:

Punta Cana, República Dominicana

▪ Nella Repubblica Dominicana, molto ambite sono le spiagge di Punta Cana, dove tra sport acquatici – come lo zip-lining, windsurf, kayak, vela – e vita notturna, il divertimento è senza dubbi assicurato.

Bocas del Toro, Panamá

▪ A Panamá, l’ideale per un viaggio di gruppo è la provincia di Bocas del Toro: qui è possibile navigare tra le diverse isole, immergersi tra le barriere coralline della regione, fare surf, snorkeling, andare in kayak, esplorare spiagge incantevoli e deserte o nuotare con i lamantini.

El Salvador

▪ A El Salvador, la Playa El Tunco è perfetta per i visitatori che desiderano rilassarsi e godere l’ambiente costiero. La spiaggia è, inoltre, famosa per lo scolo del Rio Grande, conosciuto come La Bocana del Tunco, che è proprio in riva al mare e vede migliaia di surfisti ogni anno cavalcare onde dalle altezze estremamente elevate.

La gastronomia di Garífuna

Un Viaggio nel Gusto Centroamericano

La cucina centroamericana è un mix di sapori e tradizioni locali, fusione indigena, africana ed europea e, per questo, attrazione per tutti i viaggiatori che vanno alla scoperta della gastronomia mondiale. Dai mercati con i prodotti freschi ai nuovi brand della ristorazione, la regione offre esperienze culinarie che mettono in risalto gli ingredienti della tradizione e le pratiche sostenibili.

▪ In Guatemala, è d’obbligo visitare i mercati di Chichicastenango per assaporare piatti tradizionali come pepián o tortillas fatte a mano di mais autoctono;

▪ In Belize, notevole è l’influenza della cucina dei Garifuna nella gastronomia, di cui uno dei piatti tipici è l’hudut, una zuppa di pesce e piantaggine;

▪ In Nicaragua, invece, i più attivi possono cimentarsi nella raccolta del cacao e assistere alla produzione artigianale di cioccolato a Matagalpa.

Viaggi nel tempo e viaggi lenti

Sempre più viaggiatori scelgono il “viaggio lento” e il “viaggio nel tempo” per riscoprire destinazioni familiari o immergersi nella cultura locale a un ritmo lento, basato sulla necessità di godere e assaporare ogni singolo momento della vita. Il Centro America offre anche questo: luoghi per scoprire il passato e immergersi nella storia locale, visitando luoghi iconici come il mondo Maya e i suoi villaggi, vivendo così l’esperienza come un vero locale.

Tikal – Petén, Guatemala

▪ In Guatemala è possibile fare un tuffo nel passato visitando Tikal, massima espressione del mondo Maya, centro religioso e culturale, passeggiando lentamente attraverso l’Antigua Guatemala coloniale.

Copán, Honduras

▪ Le Rovine di Copán in Honduras sono uno dei siti Maya più incredibili e meglio conservati del Centro America. Si tratta di un grande parco archeologico che custodisce, oltre a grandiose piramidi, alcune tra le stele più celebri di tutto il repertorio Maya.

Suchitoto, El Salvador

▪ Città come Suchitoto di El Salvador offrono la possibilità di immergersi a pieno nella vita quotidiana locale con i suoi laboratori artigianali e le sue attività locali.

Benessere e cura di sé

Dulcis in fundo, il benessere e la serenità sono al primo posto tra le necessità dei viaggiatori del 2025, sempre alla costante ricerca di mete in cui sia possibile riconnettere la mente e il corpo, soprattutto attraverso la natura. L’America Centrale offre di tutto, dai ritiri yoga ai trattamenti termali in contesti naturali. Le spiagge di sabbia bianca e gli spazi tranquilli e poco affollati della regione creano l’ambiente perfetto per rigenerarsi.

Valle Anton, Panamá

▪ A Panamá, è possibile partecipare a un ritiro yoga nella Valle di Anton circondati da montagne e foreste di nubi.

Samaná, República Dominicana

▪ Nella penisola di Samana, nella Repubblica Dominicana, vale la pena rilassarsi attraverso trattamenti termali e la meditazione in riva all’oceano.

Isla de Ometepe, Nicaragua

▪ Nell’Isola di Ometepe, in Nicaragua, numerose sono le sorgenti naturali di acqua calda dovute alla presenza dei vulcani in cui è possibile riconnettersi con la natura, avvolti dal tepore delle acque.

Con un’offerta così varia e autentica, l’America Centrale nel 2025 è pronta ad accogliere nel suo paradiso naturale e culturale i viaggiatori di tutto il mondo. La straordinaria varietà di scenari, gli innumerevoli paesaggi e l’inestimabile patrimonio storico rendono l’America Centrale una meta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di esperienze uniche e memorabili, cariche di vitalità e adrenalina, di fascino e benessere.

visitcentroamerica.com

Foto © Visit Centroamerica