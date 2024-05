Dal 2 maggio è partita la decima stagione del podcast di Filippo Gigante ‘Connessioni – Quando le parole uniscono’, che ritorna con nuovi ospiti su Spotify e su tutte le piattaforme dedicate.

L’autore pugliese e web editor Filippo Gigante torna con il format radiofonico ‘Connessioni – Quando le parole uniscono’, progetto editoriale e oggi podcast di successo, ascoltabile gratuitamente su Spotify e tutte le altre piattaforme dedicate. Prodotto dal team Gigante Studios, il podcast è dedicato “a tutte quelle storie fatte di parole che hanno il dono, la necessità o l’incanto di connettersi con qualcuno o qualcosa”.

Con nove stagioni alle spalle, la decima è partita ufficialmente il 2 maggio. Ad oggi, la produzione ha registrato in studio oltre 250 puntate conquistando un’audience sempre più alta (più di 100mila ascolti totali solo su Spotify) e questo ha contribuito a un passaparola sui social e sul settimanale Topolino che ha segnalato sulle proprie pagine delle puntate speciali dedicate a diversi autori e fumettisti Disney.

In ogni puntata, Filippo Gigante intervista i propri ospiti sull’infanzia, sul percorso formativo e professionale, sull’album, il libro o lo spettacolo del momento, sulle migliori ‘connessioni’ di una vita.

Tra i tanti ospiti protagonisti del podcast, in queste nove edizioni si sono alternati cantanti, autori e professionisti di arte, cultura e spettacolo, come l’astronauta Luca Parmitano, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice Licia Colò, la sociolinguista Vera Gheno, la scrittrice Susanna Tamaro, il giornalista e direttore del National Geographic Marco Cattaneo, l’autore e professore Enrico Galiano. E poi Francesco Carofiglio, Raissa & Momo, Massimo Lopez, Sonia Peronaci, Topo Gigio, Gabriella Genisi, Enrica Bonaccorti, Enrico Ruggeri, Ameya Gabriella Canovi, Marco Liorni, Fabio Salamida, Erica Mou, Lorenzo Marone, Cristina D’Avena, Paolo Borzacchiello, Andrea Scanzi e tanti altri che andranno a unirsi agli ospiti delle prossime stagioni.

L’autore Filippo Gigante racconta: “Ogni storia può compiere il miracolo di appartenere un po’ a tutti, spetta a noi la scelta di ascoltare e far nostra la prossima connessione. L’obiettivo di questo podcast è proprio quello di ampliare e valorizzare le connessioni umane, perché da ogni esperienza possiamo trarre un insegnamento in più”.

