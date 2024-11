Il candidato repubblicano sarà di nuovo Presidente degli Usa: Trump ha sconfitto la democratica Kamala Harris, vincendo in tutti gli stati in bilico. I repubblicani conquistano anche la maggioranza del Senato. Trump: «Fermerò le guerre», il silenzio di Harris.

Di Mauro Orrico

Dopo una lunga, durissima campagna elettorale, Donald Trump ha vinto le elezioni americane. Il repubblicano ha conquistato tutti gli Stati in bilico: Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Michigan, Arizona, Nevada e North Carolina. Il risultato, quando ancora mancano 37 seggi da assegnare, è di 277 grandi elettori per Trump rispetto ai 224 di Kamala Harris. Nel voto popolare, La Cnn dà Donald Trump al 52% con 54 milioni e 802.384 voti contro i 49 milioni e 8.607 voti di Harris, al 46,5%.

Kamala Harris ha vinto in tutte le grandi città, ma non è bastato perché Trump ha conquistato la netta maggioranza dell’America rurale, quella dei villaggi e delle contee minori.

I repubblicani conquistano anche la maggioranza del Senato Usa.

Nel suo discorso, Trump ha elogiato Musk, ha parlato di «mandato potente» con cui «l’America torna all’età dell’oro» e ha promesso la fine delle guerre: «Siamo il partito del buonsenso, non vogliamo guerre, in 4 anni non abbiamo avuto guerre. Questa è un enorme vittoria per la democrazia».

Kamala Harris non ha ancora riconosciuto la sconfitta e attende i risultati ufficiali.

Chi è Donald Trump

Nato il 14 giugno 1946 a New York, Donald Trump è stato il 45º Presidente degli Stati Uniti d’America, restando in carica dal 20 gennaio 2017 al 20 gennaio 2021. Imprenditore, conduttore televisivo e politico, Donald Trump è una delle figure più celebri e divisive della storia americana. Per gli avversari è un uomo narcisista, misogino, autoritario, duro, volgare, re degli eccessi, il primo ex Presidente della storia statunitense a essere stato incriminato. Per i suoi sostenitori invece è un leader anti-sistema, deciso, autorevole.

Nella sua carriera di imprenditore Trump ha costruito un impero immobiliare, sviluppando grattacieli, hotel, resort e campi da golf in tutto il mondo.

Le condanne

Donald Trump nel corso degli anni ha avuto molti problemi con la giustizia, oltre a essere finito per due volte sotto impeachment, processato (ma non condannato) dal Congresso di Washington. Trump è il primo presidente degli Stati Uniti a venire eletto benché condannato da un tribunale: è stato infatti ritenuto responsabile di 34 capi d’accusa nel maggio scorso per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Il prossimo 26 novembre la Corte di New York dovrebbe quantificare la condanna a carico dell’illustre imputato. Ma su questo processo incombe una sentenza della Corte Suprema secondo la quale il presidente potrebbe essere protetto da immunità. Trump è indagato anche per i documenti top secret portati nella residenza di Mar-a-Lago e soprattutto per l’assalto al Congresso dei suoi supporters il 6 gennaio del 2020 e per i tentativi di ribaltare, sempre quattro anni fa, il voto a lui sfavorevole in Georgia.