Giovedì 18 luglio, Fuck Normality Festival porta all’Eremo Club di Molfetta una lunga notte nel segno dell’inclusività. Con la dj e producer Marie Davidson, Populous, Kabeaushè, Simona Beat, Playgirls from Caracas.

Sarà una lunga notte nel segno dell’inclusività e della migliore elettronica italiana ed internazionale. Giovedì 8 luglio, Eremo Club di Molfetta (Bari) e Fuck Normality Festival, in occasione dei Giovedì Friendly, si incontrano per un evento costellato da artistə eclettici, per ballare fino all’alba.

Protagonista e superospite della serata sarà l’iconico talento di Marie Davidson. L’artista franco canadese torna dal vivo in Puglia e ritrova i beat della club culture più minimale ed evocativa. Opening act d’eccezione, il performer e producer kenyota Kabeaushé è una miscela di pop, hip-hop ed elettronica in area Nyege Nyege.

In consolle si alterneranno Populous, gran maestro e amatissimo producer, deejay e sound designer salentino; Simona Beat, resident dj di Radio Raheem dall’anima soul e parte del movimento/crew/Tropicantesimo; Playgirls from Caracas, duo frizzante ed elegantissimo fritto misto che trasforma ogni party in sfrenate notti danzanti.

Eremo club e Fuck Normality Festival sono due realtà culturali pugliesi, che hanno creato negli anni una comunità accogliente e inclusiva.

Eremo club è una delle strutture più frequentate dagli amanti della musica, centro di aggregazione situato a Molfetta che si rivolge all’intera provincia di Bari e non solo. Per 15 anni è stato e continua ad essere un presidio musicale e di cultura. Da 10 anni organizza il Giovedì Friendly, una serata che accoglie tutti i modi possibili di essere e i mondi possibili dell’amore. Fuck Normality Festival è un evento dedicato alla ricerca e l’innovazione, l’appuntamento estivo anticonvenzionale del Sud Italia. Nasce dall’unione tra diverse discipline artistiche e ricerca nuove forme musicali, ospitando artistə della scena elettronica italiana ed internazionale.

In foto: Populous; Playgirls from Caracas

