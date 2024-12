L’America Centrale amplia la sua offerta alberghiera con nuove aperture all’insegna della sostenibilità, del lusso e dell’innovazione. Dal Belize al Guatemala, dall’Honduras ad El Salvador, ecco dove alloggiare nel 2025.

Nel 2025 alle porte, l’America Centrale rafforza la sua attrattiva turistica con l’apertura di nuovi hotel e ambiziosi progetti in partenza in Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Panama. La Repubblica Dominicana si confermerà come una delle destinazioni più affascinanti e ambite dei Caraibi. Le nuove aperture alberghiere puntano sulla sostenibilità, l’innovazione nei servizi di lusso e la capacità di attrarre sia turisti internazionali che visitatori locali.

In El Salvador, nel 2025 inizierà la costruzione del primo JW Marriott del paese, un progetto di lusso a San Salvador, nel complesso Multiplaza ad Antiguo Cuscatlán. Questo hotel diventerà un punto di riferimento per il marchio in America Centrale, in collaborazione con Real Hotels & Resorts e Marriott International. Inoltre, l’Hotel Crowne Plaza è stato ristrutturato e rilanciato come parte della catena Hilton, grazie a un investimento di 3,5 milioni di dollari nelle sue strutture, con un investimento totale previsto di 5 milioni di dollari entro il 2025.

Hotel Lago de Coatepeque, El Salvador

In Belize, grazie a un investimento di 10 milioni di dollari in collaborazione con Maya Rio Development è in corso la trasformazione di The Placencia Resort in una proprietà Destination by Hyatt. Il resort sul mare offrirà 90 camere e ville rinnovate e aprirà con il marchio Hyatt entro la fine del 2025, includendo nuove aree ristorazione e un bar sull’acqua.

In Guatemala, il settore alberghiero è in piena espansione. L’apertura del Marriott Full Service rappresenta una pietra miliare economica e turistica e ha generato oltre 1.000 posti di lavoro durante la sua costruzione. Questo sviluppo si estende con progetti come lo Smart Hotel Santa Lucía, parte del complesso “Nueva Santa Lucía”, e il piano ambizioso di INTEGRO Hospitality che aprirà otto nuovi hotel nel paese, sostenendo la decentralizzazione delle infrastrutture alberghiere.

Barriera Corallina, Belize

Tikal, Guatemala

In Honduras, il mercato dei resort continua a crescere con l’apertura del Kimpton Grand Roatán Resort & Spa a West Bay, Roatán. Con 119 camere, il resort offre accesso diretto alla seconda barriera corallina più grande del mondo e dispone di servizi di lusso come una spa e quasi 6.000 metri quadrati per spazi per eventi. Inoltre, Margaritaville Island Reserve Roatán, un progetto di Karisma Hotels & Resorts, promette un nuovo resort all-inclusive entro il 2025, con 150 camere e un’offerta culinaria davvero ricca.

In Nicaragua, si amplia l’offerta turistica sostenibile con il nuovo Vera Angelita Mountain Hotel nella Comarca Yasika Sur. Il progetto da 12 milioni di dollari include un hotel green, un centro di formazione tecnica e un complesso produttivo con colture e fattorie sostenibili. Entro la fine del 2024, aprirà anche il Nakawé Resort sulle rive del fiume San Juan, con strutture dedicate all’agroturismo e un focus sulla conservazione naturale.

Suchitoto, El Salvador

Isla de Ometepe, Nicaragua

A Panama, è stato recentemente inaugurato il primo Renaissance Hotels a Panama City, situato strategicamente nel centro finanziario e vicino alla Cinta Costera. Con un design sofisticato e accattivante, la struttura offre un’esperienza unica ai visitatori, connettendoli con il vibrante ambiente culturale e urbano della città.

Nel lato insulare dell’America Centrale, la Repubblica Dominicana continua a crescere nel mercato turistico caraibico con l’apertura, nel 2025, del Zemi Miches All-Inclusive Resort by Hilton e dello St. Regis Cap Cana a Punta Cana, entrambi con alloggi di lusso ed esperienze esclusive.

Punta Cana, República Dominicana

Nel nuovo anno in arrivo, l’America Centrale si prepara, così, ad arricchire la sua offerta turistica puntando sulle grandi catene alberghiere internazionali e posizionandosi come una destinazione turistica globale di primo livello. I nuovi alberghi combineranno lusso e sostenibilità, per offrire esperienze uniche, nel rispetto dell’ambiente e della valorizzazione delle risorse locali, contribuendo così anche allo sviluppo economico e alla creazione di opportunità di lavoro nella regione.

