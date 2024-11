Doppio colpo del centrosinistra unito alle Regionali: in Emilia-Romagna de Pascale trionfa con il 56,8%; in Umbria, Proietti al 51,1%. Il Pd è primo partito, crollano Lega e FdI. Schlein: “Straordinario, uniti si vince”.

Di Marta Foresi e Mauro Orrico

I dati in Emilia-Romagna

Michele de Pascale è stato eletto presidente della regione Emilia Romagna. Il candidato del campo largo e sindaco di Ravenna ha ottenuto il 56,8% dei voti mentre la sfidante del centrodestra Elena Ugolini si è fermata al 40,07%. Federico Serra (Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro) è all’1,94% mentre Luca Teodori (Lealtà coerenza verità – Luca Teodori) è all’1,22%.

Quanto ai voti di lista, il Pd è il primo partito con oltre il 43%. Crolla la Lega che passa dal 31,9% delle precedenti regionali al 5,3%. Fratelli d’Italia è al 27%, Forza Italia al 5,6%, il M5s al 3,5% e AvS al 5,3%.

I dati in Umbria

La sindaca di Assisi Stefania Proietti (centrosinistra con M5s) smentisce i sondaggi e vince con ampio margine ottenendo il 51,1% contro il 46,2% della governatrice uscente Donatella Tesei del centrodestra. Anche in Umbria, il Pd è il primo partito con 30,4%, seguito da Fratelli d’Italia al 19%. Il partito di Giorgia Meloni rispetto alle Europee e alle politiche ha perso più di 10 punti. Inutile è stato il contributo di Stefano Bandecchi, discusso sindaco di Terni: la sua Alternativa Popolare si è fermata al 3% circa e Tesei ha perso anche a Terni città.

Anche in Umbria la Lega è andata molto male crollando al 7,7% ed è stata superata (come in Emilia Romagna) da Forza Italia (al 9,7%). Tra le altre lista di centrosinistra, il M5s è al 4,7 e AvS al 4,7%.

PUBBLICITÀ

Le Reazioni

La vittoria netta in entrambe le regioni galvanizza l’intero centrosinistra, ma soprattutto il Pd, vero vincitore di questa tornata elettorale. Per Elly Schlein è stata “una bellissima vittoria, emozionante. Siamo felici ed emozionati. Una vittoria che è segno dell’unità della coalizione e del Partito democratico. Un grande attestato di fiducia e ce la metteremo tutta per esserne all’altezza”.

Esulta anche il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte: “Vittoria strepitosa, le promesse last minute del centrodestra non hanno ingannato gli umbri”.

La premier Giorgia Meloni ha riconosciuto la doppia sconfitta con un post su X: “Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare”.