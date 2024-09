Il ministro della Cultura era da giorni al centro delle polemiche per il ruolo da consulente di Maria Rosaria Boccia, con cui ha avuto una relazione. Si è dimesso con una lettera alla premier. Il nuovo ministro sarà Alessandro Giuli.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è dimesso. Le “dimissioni irrevocabili” sono state comunicate in una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sangiuliano agirà “in tutte le sedi legali contro chi mi ha procurato questo danno, a cominciare da un imminente esposto alla Procura della Repubblica, che intendo presentare”, scrive Sangiuliano nella lettera. E aggiunge: “Agirò contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni”. “Io ho bisogno di tranquillità personale, di stare accanto a mia moglie che amo”.

La presidente del Consiglio ringrazia “sinceramente” Sangiuliano “una persona capace e un uomo onesto, per lo straordinario lavoro svolto finora, che ha permesso al Governo italiano di conseguire importanti risultati di rilancio e valorizzazione del grande patrimonio culturale italiano, anche fuori dai confini nazionali”.

Il nuovo ministro

A sostituire Sangiuliano sarà Alessandro Giuli. In una nota del governo si legge: “Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Gennaro Sangiuliano dalla carica di Ministro della cultura. Con lo stesso decreto, su proposta del Presidente del Consiglio, è stato nominato Ministro della cultura, Alessandro Giuli”.

Giuli è l’attuale presidente del MAXXI di Roma ed è considerato molto vicino a Fratelli d’Italia. Ha studiato filosofia ma non è laureato, è un giornalista e ha condotto in passato programmi televisivi su Raidue.

Intanto dalla magistratura contabile fanno sapere che la vicenda che ruota attorno al ruolo di Maria Rosaria Boccia e al suo rapporto con Sangiuliano “non è rimasta inosservata” alla Corte dei Conti, dove “si stanno facendo le valutazioni del caso”.