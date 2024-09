L’esercito israeliano ha ripreso ieri a bombardare il sud del Libano: i morti sono oltre 500, tra cui 90 donne e bambini. Civili in fuga, mentre 110mila libanesi sono stati evacuati. Intanto a Gaza è il 354° giorno di guerra: il bilancio sale a 41.431 morti e 95.818 feriti.

Di Marta Foresi

Dalla mattinata di lunedì, Israele ha attaccato con decine di aerei 1.100 obiettivi in tutto il Libano, contro Hezbollah. Secondo l’agenzia di stampa di stato libanese, negli attacchi di ieri, almeno 500 persone sono state uccise e in centinaia sono stati feriti. Tra i morti, oltre 90 sono donne e bambini. In un raid mirato dell’Idf a Beirut, è stato ucciso Ali Karaki, numero 3 di Hezbollah. L’agenzia di stampa libanese ha comunicato che i cittadini della capitale Beirut e di altre zone del paese hanno ricevuto un messaggio con cui l’esercito li esortava ad allontanarsi di almeno mille metri dai luoghi utilizzati da Hezbollah. L’esercito ha individuato come possibili obiettivi 19 comuni libanesi del sud. Finora più di 110mila libanesi sono già stati fatti evacuare dai comuni vicino al confine, alcuni dei quali sono ora quasi completamente deserti. Migliaia di civili in fuga, anche dalla Capitale.

Nel fine settimana, Israele ha fatto esplodere migliaia di dispositivi elettronici in Libano appartenenti a Hezbollah, uccidendo almeno 37 persone e ferendone migliaia. Tra sabato sera e domenica Hezbollah ha lanciato circa 150 missili verso il nord di Israele, colpendo anche Haifa, a 50 chilometri dal confine con il Libano.

Intanto è mistero sulle sorti del capo di Hamas, Yahya Sinwar: lo Shin Bet nega la notizia della, mentre l’esercito israeliano non conferma né smentisce.

Le forze di occupazione israeliane, intanto, continuano la loro guerra contro i palestinesi nella Striscia di Gaza per il 354° giorno consecutivo. Il bilancio finora è di 41.431 morti e 95.818 feriti.

La missione italiana Unifil in Libano

Da meno di due mesi, il generale di brigata Stefano Messina è in prima linea, nella base «Millevoi» a Shama, sullo scenario israelo-libanese. La Brigata italiana Sassari è per la terza volta in missione in Libano (fino a febbraio 2025), dove l’Italia in ambito Unifil è presente dal 1978. Al Corriere della Sera, il generale Messina ha dichiarato: «Ci troviamo di fronte a una situazione imprevedibile, nella quale dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario e per questo i piani vengono aggiornati di continuo. Il nostro lavoro prosegue come sempre: sono decine ogni giorno le segnalazioni fatte dall’Unifil, e quindi anche da noi, al Consiglio di Sicurezza dell’Onu su violazioni lungo la blue line, da una parte e dall’altra: sconfinamenti di droni, colpi d’arma da fuoco e di artiglieria. Ma anche jet che sorvolano la zona cuscinetto per le missioni di bombardamento».

Foto copertina © pexels.com