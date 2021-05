Dal 15 al 29 maggio a Largo venue, al via la seconda edizione del progetto che racconta le donne che hanno scritto la storia della scienza, con una mostra, incontri e laboratori, ad ingresso libero. Sabato 15 maggio alle 18, l’inaugurazione ufficiale. Un progetto: Prenestepop e FACE Magazine.it.



Torna a Largo Venue di Roma Scienza, Sostantivo Femminile. Dopo aver raccontato – nella prima edizione – le Protagoniste italiane dal ‘900 a oggi, il progetto targato Prenestepop e FACE Magazine.it illustrerà, in questa seconda annualità, dal 15 al 29 maggio, alcune delle figure femminili che si sono distinte in ambito scientifico dall’Età Antica fino all’Ottocento, in Italia e nel mondo. Come Ipazia di Alessandria, simbolo di emancipazione e indipendenza della donna, oltre che martire del paganesimo e del dogmatismo fondamentalista; Caroline Herschel, prima donna nella storia a scoprire nel 1786 una cometa; Laura Bassi, prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria; Marie Curie, l’unica donna a ricevere due Premi Nobel in due differenti materie scientifiche; Maria Montessori, la madre del celeberrimo metodo Montessori, nonché volto delle vecchie mille lire.



La storia delle donne nella cultura e nella vita civile è stata una lunga storia di eccellenza ma anche di emarginazione. Dopo secoli, molto è cambiato, ma il Gender Gap, soprattutto nello studio delle discipline scientifiche è ancora importante.

Curatrice e autrice dei testi della mostra è la dottoressa Giovanna De Simone, post-doc presso il Laboratorio di Biochimica del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre. Responsabile di Progetto è Mauro Orrico, direttore editoriale di FACE Magazine.it e organizzatore di eventi culturali. Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Eureka! Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Sabato 15 maggio alle 18.00, in occasione dell’inaugurazione ufficiale, sarà presentata la mostra e i laboratori. L’evento è aperto a tutti, ad ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione, ma gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle misure anti-Covid.

La mostra

La mostra è aperta tutti i giorni dal 15 al 29 maggio 2020, dalle ore 15 alle 19.

Gli ingressi sono contingentati nel rispetto delle misure anti-Covid; la prenotazione non è obbligatoria; è necessario indossare la mascherina; all’ingresso verrà misurata la temperatura. L’ingresso è gratuito.

Calendario Incontri

Mercoledì 19 maggio | h 18.30

Dalla Generazione X alla Generazione Z: diventare adulti con i femminismi

– Giulia Blasi, scrittrice

– Emiliana Pinna, fumettista e attivista

Venerdì 21 maggio | h 18.30

Dalla Dea Madre ai nostri giorni: rilettura del femminile

– Associazione Nuova Scuola Pitagorica

– Dott.ssa Rosa Brancatella

Venerdì 28 maggio | h 18.30

Il femminile nella scienza: donne e cura dall’Età Antica all’Ottocento

– Prof.sa Roberta Fidanzia, Presidente del Centro Studi Femininum Ingenium

– Teresa Lamanna, linguista

Sabato 29 maggio | h 18.30

Contro i corpi delle donne: genere, sessualità e violenza nel fumetto e nella cultura pop

– Elisabetta Di Minico, docente di Storia del Fumetto presso lo IULM di Milano e ricercatrice specializzata in distopia, controllo e violenza

– Salvatore di Maio, libraio Ubik

Laboratori didattici

I laboratori didattici sono rivolti alle scuole primarie e secondarie di Roma.

Si svolgeranno Sabato 15, Sabato 22 e Sabato 29 maggio e, su prenotazione, con visita alla mostra.

Per prenotare: 391.13.19.323.

• Laboratorio 1 •

“Estrazione della clorofilla e cromatografia su carta dei pigmenti fotosintetici”

Dott.ssa Giovanna De Simone

• Laboratorio 2 •

“Il cavolo rosso: indicatore naturale di pH”

Dott.ssa Silvia D’Orso

• Laboratorio 3 •

“La chimica dei cosmetici naturali – come creare un profumo in casa”

Dott.ssa Valentina Brandi

Info

Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, Pigneto, Roma.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito, senza obbligo di prenotrazione e si svolgono nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.