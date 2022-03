Da 12 anni, la Fondazione Rocco Guglielmo è tra le più importanti istituzioni culturali del Sud Italia. Fino al 31 marzo, presenta il progetto site-specific di Demetz in mostra al MARCA.

Il Museo delle Arti di Catanzaro ospita, dal 15 gennaio fino alla fine di marzo, la personale di Aron Demetz, “Autarkeia II – Il richiamo della materia”, un progetto site-specific in cui Demetz, artista nel vortice di una serie di esposizioni in molti musei internazionali e in altrettante prestigiose sedi italiane, propone una serie di opere, testimoni della sua ricerca espressiva. In mostra, vi sono opere figurali in legno, bronzo, in gesso e vetro, a conferma di come in Demetz la scultura sia pensiero tradotto in forma, elaborazione filosofica tradotta in prassi plastica.

“Essere invitato ad esporre al MARCA dalla Fondazione Rocco Guglielmo con un progetto site-specific – spiega l’artista – mi risulta doppiamente stimolante. Innanzitutto perché il Marca è già stata sede di importanti mostre di scultura, sia perché per un artista, esporre le proprie opere scultoree a Catanzaro, in piena Magna Grecia, significa inevitabilmente confrontarsi con il Genius loci di una terra che affonda le sue radici nella tradizione artistico-culturale greco-romana…”

Costituita nel 2010 a Catanzaro dal Notaio Rocco Guglielmo, la Fondazione da 12 anni incoraggia la conoscenza dei linguaggi contemporanei, attraverso mostre, workshop, seminari, reading, appuntamenti tematici e giornate di studio, organizzate nei diversi luoghi di cui nel corso degli anni l’ente si è fatto curatore.

Oggi è tra le più importanti istituzioni culturali del Sud Italia. Dal 2015, grazie al protocollo d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, l’hub centrale in cui si dipanano le attività della Fondazione è il Museo MARCA.

In questi anni, la Fondazione ha realizzato importanti mostre monografiche a carattere storico, come Corpo Elettronico (la prima mostra interamente dedicata alla videoarte italiana); Lo Sguardo Espanso (retrospettiva dedicata alla storia del cinema italiano d’artista); Artisti nello Spazio (collettiva dedicata alla storia dell’arte ambientale italiana). Tra le numerose mostre personali dedicate ad artisti di grande rilievo, figurano i nomi di Aurelio Amendola, Alberto Biasi, Cesare Berlingeri, Chiara Dynys, Giosetta Fioroni, Pino Pinelli, Turi Simeti, Emilio Scanavino, Bertozzi & Casoni, Massimiliano Pelletti e molti altri.

Dal 2018 la fondazione organizza GLOCAL, un progetto culturale articolato, che partendo dal basso, con le sue numerose attività, riforma i luoghi della cultura. La scelta delle sedi espositive ha una valenza storica e simbolica importante: oltre al MARCA e al Complesso Monumentale del San Giovanni, nel tempo la Fondazione ha utilizzato gli iconici spazi della Casa della Memoria – già casa natale di Mimmo Rotella – e invitato artisti come Alex Pinna, Cesare Berlingeri, Gianfranco Meggiato e gli artisti della Cracking Art a realizzare interventi temporanei d’arte pubblica in città, interessando anche altri borghi della Calabria come Tropea.

Corso Mazzini 4, 88100, Catanzaro

www.fondazioneroccoguglielmo.it