Di Mauro Orrico

L’estate pugliese si apre nel segno dell’arte: grandi mostre temporanee ed esposizioni permanenti animano città, borghi e località balneari della regione. Musei, gallerie, castelli ospitano le opere dei grandi pittori, scultori e fotografi della storia e i nuovi nomi dell’arte contemporanea. Come Antonio Ligabue, uno degli artisti più straordinari del Novecento, protagonista della prima grande mostra in Puglia nel maestoso e suggestivo Castello Acquaviva d’Aragona di Conversano (Bari). Edificato dai Normanni dopo il 1054, il castello è una struttura trapezoidale, ma successivamente modificata e rimaneggiata, soprattutto nel XV e nel XVII secolo, in modo da tramutarla da fortezza originaria qual era in fastosa dimora signorile. La fotografia di Oliviero Toscani arriva invece al Castello Carlo V di Monopoli, eretto inizialmente a pianta poligonale nel 1552 dopo la distruzione delle mura della città ad opera del Duca di Vasto nel 1529. L’aspetto attuale risale al 1660 a seguito delle ristrutturazioni attuate dal Duca di Maddaloni: oggi, il bel castello è a pianta pentagonale con torri ai vertici e si sviluppa su due livelli.

Tra i luoghi iconici di Bari, il Castello Svevo, invece è la casa della grande mostra “Antichi popoli di Puglia. L’archeologia racconta”. Storicamente attribuito al re normanno Ruggero II, il Castello sorse nel 1131 su preesistenti strutture abitative bizantine e, dopo il duro intervento di Guglielmo I il Malo, venne recuperato da Federico II di Svevia tra il 1233 e il 1240.

Le mostre sono, dunque, l’occasione per visitare e scoprire alcuni dei gioielli architettonici più preziosi della Puglia, ricchi di storia e suggestioni, oggi contenitori culturali che raccontano il territorio anche nei suoi aspetti più inediti e inesplorati. Così, le opere del celebre street artist Banksy sono l’occasione per scoprire le Mura Urbiche di Lecce, recentemente recuperate e riaperte al pubblico, e la grande esposizione su Caravaggio è il momento perfetto per visitare il Castello Normanno Svevo di Mesagne (Brindisi), una testimonianza storica di valore inestimabile e di altissimo pregio architettonico. La presenza del Museo Archeologico Ugo Granafei e i siti archeologici vicini ne fanno un importante riferimento di genere del territorio.

E poi, c’è Palazzo delle Arti Beltrani di Trani con la fotografia di Letizia Battaglia, l’incantevole Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto con la storia per immagini di Lou Reed e la New York di Andy Warhol, il Grottone di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia (Bari) con “Atlante – L’uomo che sosteneva il mondo”.

Le mostre da non perdere

Antichi popoli di Puglia. L’archeologia racconta

📍 Bari, Castello Svevo

⏲ Fino al 23 luglio 2023

Attraverso un unico percorso narrativo di oltre 600 reperti, la mostra racconta i continui movimenti di popoli che, governati da dinamiche sociali, politiche, economiche e culturali diverse, si avvicinano e allontanano componendo l’affascinante mosaico della Puglia antica dall’VIII secolo a.C. all’età di Augusto.

Orari: da martedì a sabato 09-18; domenica e lunedì 09-13.

cultura.gov.it/evento

Alfredo Pirri. Sala cielo, progetto e visioni

📍Bari, Casa Delle Musiche Teatro Kursaal Santalucia

⏲ Fino al 27 Luglio 2023

La mostra è dedicata alla Sala Cielo, opera che l’artista Alfredo Pirri ha realizzato nel 2021 nel restaurato Kursaal Santa Lucia. Bozzetti preparatori, disegni, foto, documenti realizzati per la progettazione della grande sala che caratterizza l’ultimo piano del teatro barese.

Orari: da martedì a domenica 11-20 (ultimo ingresso ore 19).

fondazionepascali.it

Maurizio Mochetti – Lo Spazio, il Vuoto, l’Orizzonte

📍 Polignano a Mare (Ba), Fondazione Museo Pino Pascali

⏲ Fino al 24 settembre 2023

L’esposizione, a cura di Antonio Frugis e Marco Tonelli, ripercorre le tappe fondamentali della carriera dell’artista romano nato nel 1940, dall’esordio nel 1968 sulla scena artistica romana sino alle sperimentazioni più recenti. A 54 anni dal premio Pascali, la Fondazione ne omaggia il lavoro esponendo dieci lavori (nove in Fondazione e uno in Exchiesetta, nel centro storico di Polignano).

Orari: da mercoledì a domenica 10-13; 16-20.

fondazionepascali.it

Antonio Ligabue

📍 Conversano (Ba), Castello Acquaviva d’Aragona

⏲ Fino all’8 ottobre 2023

Il Comune di Conversano e Arthemisia presentano la prima grande mostra di Antonio Ligabue in Puglia. In oltre 60 opere, le tigri, i leoni, i galli, gli autoritratti e tutto lo spettacolare mondo di Antonio Ligabue, uno degli artisti più straordinari e commoventi del Novecento. Ligabue è considerato il pittore naïf per antonomasia, l’artista visionario, autodidatta e sfortunato che è riuscito a entrare nell’animo del grande pubblico.

Orari: da martedì a domenica 10-13.30; 15.30-19 (lunedì chiuso).

arthemisia.it/it/antonio-ligabue

Oliviero Toscani. Professione Fotografo

📍 Monopoli (Ba), Castello Carlo V

⏲ Fino al 26 agosto 2023

L’esposizione raccoglie le fotografie di Oliviero Toscani più iconiche, ma anche quelle meno conosciute, realizzate dai primi anni ’60 fino a oggi. In mostra tutte le grandi campagne realizzate da Toscani.

Orari: tutti i giorni 10-13.30; 16.30-21 (fino al 30 giugno); 10-24 orario continuato (dal 1° luglio).

Atlante – L’uomo che sosteneva il mondo

📍 Ruvo di Puglia (Ba), Grottone di Palazzo Jatta

⏲ Fino al 30 luglio 2023

Rinvenuto nella cittadina pugliese nella prima metà dell’800, il grande vaso apulo a figure rosse del Pittore di Dario è il protagonista dell’esposizione temporanea allestita nel “Grottone” di Palazzo Jatta a Ruvo. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale Musei e il Museo Nazionale Romano.

Orari: giovedì 08.30-13.30; venerdì 08.30-19; sabato 14.30-19.30; domenica e festivi 08.30-13.30; Lunedì, martedì e mercoledì chiuso.

musei.puglia.beniculturali.it

Frida Kahlo. Una vita per immagini

📍 Alberobello, Casa Pezzolla, Piazza XXVII Maggio

⏲ 24 giugno – 8 ottobre 2023

Con oltre 100 scatti di alcuni maestri della fotografia del primo Novecento, per la maggior parte originali, la mostra – organizzata in collaborazione con Locus Festival, intende ricostruire le vicende che hanno caratterizzato la vita controcorrente di Frida Kahlo e indagare le ragioni per le quali è diventata un’icona femminile a livello internazionale. L’esposizione è allestita ad Alberobello nel Museo del Territorio – Casa Pezzolla, protetto dall’UNESCO e costituito da 15 trulli comunicanti.

Orari: lunedì – venerdì 10-13; 16-20. Sabato – domenica 10-20.

locusfestival.it/site

La collezione della Regina Margherita da Napoli a Trani

📍 Trani, Castello Svevo

⏲ Fino al 2025 (verificare la data di fine allestimento)

La collezione di opere d’arte della regina Margherita di Savoia, finora custodita nei depositi del Palazzo Reale di Napoli, diventa fruibile al pubblico per i prossimi tre anni in un nuovo e suggestivo allestimento collocato nelle Casematte al secondo piano del Castello Svevo di Trani.

Orari: tutti i giorni 08.30–19.30 (chiuso il lunedì).

musei.puglia.beniculturali.it

Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione

📍 Trani, Palazzo delle Arti Beltrani

⏲ Fino al 30 Giugno 2023

La più celebre fotografa siciliana Letizia Battaglia incarna in sé arte, impegno civile, partecipazione e passione. Trani la celebra ad un anno dalla sua scomparsa con una straordinaria mostra monografica che testimonia trent’anni di vita e società italiana: in 30 scatti in bianco e nero, ritroviamo la memoria visiva della storia del nostro Paese.

Orari: da martedì a domenica 10-13; 16-20.

palazzodelleartibeltrani.it

Banksy a Vieste

📍 Vieste (Fg), Museo civico archeologico Michele Petrone

⏲ Fino al 17 settembre 2023

Le opere di Banksy, il più noto street artist vivente, illuminano l’estate viestana: in mostra sono esposte 36 opere originali e certificate dell’artista, con un corredo di oltre 20 grandi riproduzioni di affreschi realizzati sui muri e di un’articolata didattica di mostra.

Orari: da martedì a domenica 18.30-22 (nei mesi di luglio e agosto la mostra chiude alle 23.30).

Perfect Day, Lou Reed e la New York di Andy Warhol

📍 Taranto, Museo Archeologico Nazionale MArTA

⏲ Fino al 9 luglio 2023

A dieci anni dalla sua scomparsa, la mostra – presentata dal Medimex – ripercorre la storia di Lou Reed, uno dei cantautori più crudi e al tempo stesso poetici che la scena musicale internazionale abbia mai conosciuto. Nato a New York, Reed è parte di quella generazione d’artisti, nati durante la Seconda Guerra Mondiale, che hanno contribuito a cambiare i parametri culturali del secondo novecento, non solo quelli musicali.

Orari: da martedì a sabato 8:30 -19:30.

museotaranto.beniculturali.it

An artist known as Banksy

📍 Lecce, Mura Urbiche

⏲ Fino al 30 settembre 2023

Le Mura Urbiche di Lecce riaprono alle visite con la mostra sul più celebre street artist, la cui identità è tuttora ignota. La mostra è curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, autori dell’unica pubblicazione ufficiale dedicata all’artista.

comune.lecce.it

Home Swept Home

📍 Lecce, Accademia di Belle Arti

⏲ Fino al 30 settembre 2023

Inaugurata in occasione del “Festival delle Letterature” di Lecce, l’Accademia di Belle Arti ospita gli scatti del fotografo Fabrizio Spucches, a cura di Nicolas Ballario. La mostra è una raccolta di immagini realizzate in Turchia per CESVI dieci giorni dopo il terribile terremoto che ha colpito il Paese la notte del 5 febbraio. Sono scatti forti, reali, accompagnati dai testi narrativi di Enrico Dal Buono. L’ingresso alla mostra è gratuito.

festivaldelleletterature.le.it

Caravaggio e il suo tempo

📍 Mesagne (Br), Castello Normanno Svevo

⏲ Dal 16 luglio all’8 dicembre 2023

La prima “Capitale della cultura di Puglia” ospita 35 opere, provenienti da grandi collezioni private italiane, fondazioni, enti religiosi e alcuni musei, di Michelangelo Merisi, più noto come il Caravaggio, uno dei più celebri pittori italiani di tutti i tempi. La mostra presenta al pubblico la nascita e lo sviluppo del naturalismo caravaggesco.

Orari: tutti i giorni 10-13; 15-20.

pugliawalkingart.com

Yeast Photo Festival – Food is Identity

📍 Matino (Le) – luoghi vari

⏲ Settembre 2023

Torna nel mese di settembre, con la seconda edizione, il festival internazionale che unisce fotografia, cibo e arti visive, nato per ripensare il rapporto tra uomo e ambiente. La rassegna si terrà ancora una volta nel borgo salentino di Matino.

yeastphotofestival.it

